Роман Гуревич: Шушинский глобальный медиафорум – это еще одно доказательство растущего влияния Азербайджана в мире - ВИДЕО

Шушинский глобальный медиафорум является еще одним доказательством того, что влияние Азербайджана на мировой арене продолжает расти.

Об этом в беседе с 1news.az заявил писатель, почетный посол Еврейского агентства «Сохнут» в Азербайджане Роман Гуревич.

«Я сам бакинец. Каждый год приезжаю в Шушу на этот престижный международный форум. Я приезжал сюда и до форума, сразу после освобождения Карабаха. Сердце радуется, когда видишь, как с каждым годом расцветает Карабах, этот прекрасный цветок «Харыбюльбюль».

Здесь собрались люди из самых разных стран и с разных континентов. И всем важно услышать позицию президента Азербайджана. Я задал вопрос о том, что особенного есть в азербайджанской земле, в принципах азербайджанской дипломатии и в подходах руководства страны, что именно сюда тянутся государства, которые зачастую не могут договориться друг с другом. Это Турция, Израиль, Сирия, Иран, США, Китай, Пакистан и многие другие страны, между которыми нередко возникают напряженные отношения, а порой даже вооруженные конфликты.

Тем не менее они обращаются к Азербайджану за советом, за содействием в налаживании контактов и урегулировании конфликтов. Мой вопрос был простым: в чем секрет, что делает Азербайджан столь влиятельным центром международной стабильности и дипломатии? Господин президент ответил на этот вопрос, и для меня было очень важно услышать его мнение.

А секрет, как оказалось, достаточно прост. Это доверие, уважение к партнеру, умение заботиться о друзьях и держать свое слово. И еще одно важное качество, о котором он сказал - умение не говорить лишнего и хранить доверенные секреты. Казалось бы, это простые вещи. Но, как показывает жизнь, именно самые простые принципы оказываются самыми сложными для исполнения», - сказал Р.Гуревич.