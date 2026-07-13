«Тон форуму задала встреча с Президентом»: Михаил Гусман о Шушинском медиафоруме - ВИДЕО

Тон IV Шушинскому глобальному медиафоруму, его тонус, градус и стратегическую линию задала встреча Президента Ильхама Алиева сегодня утром с представителями зарубежных СМИ - участниками форума.

Об этом заявил в интервью 1news.az известный журналист-международник, профессор Михаил Гусман, делясь впечатлениями от IV Шушинского глобального медиа-форума.

Выразив радость в связи с очередным визитом в культурную столицу Азербайджана, М. Гусман подчеркнул, что форум заметно расширил географию и состав участников: «Я принимаю участие в Шушинском медиафоруме уже в четвертый раз, и для меня это большая честь. В этом году форум стал еще масштабнее, здесь я встретил своих профессиональных коллег из самых разных уголков мира».

Журналист особо отметил значимость утренней сессии с участием главы государства, которая определила вектор дальнейших дискуссий.

По словам Гусмана, несмотря на плотный рабочий график, Президент Ильхам Алиев уделил медиасообществу более трех часов и развернуто ответил на огромное количество прозвучавших вопросов.

«Ни один вопрос не остался без ответа. Это был интереснейший, глубокий разговор как о геополитической ситуации в мире, так и о положении дел в регионе Южного Кавказа, отношениях Азербайджана со своими соседями - большими и малыми странами. Словом, этот содержательный диалог получит свое продолжение сегодня и завтра», — заключил Михаил Гусман.