Хикмет Гаджиев обсудил с TikTok и LinkedIn защиту детей в соцсетях - ФОТО

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел ряд встреч с представителями компаний TikTok, Linkedin и Dharana Digital.

Как передает 1news.az, об этом Гаджиев написал в соцсети "Х".

"Провел продуктивные встречи на полях IV Шушинского глобального медиафорума с руководителем по взаимодействию с государственными органами и государственной политике TikTok в Восточной Европе Дианой Райан, руководителем направления продаж для государственного и некоммерческого секторов (EMEA и Латинская Америка) LinkedIn Шеймусом Клэнси, а также директором Dharana Digital, специалистом, исследователем и автором работ в области искусственного интеллекта и социальных сетей доктором Карен Сазерленд", - отметил Гаджиев.

Он подчеркнул, что в ходе встреч были обсуждены расширение сотрудничества с Азербайджаном, цифровое управление и реализация нового законодательства Азербайджана, направленного на усиление защиты детей в интернете.

Стороны также обменялись мнениями о лучших международных практиках в этой сфере.