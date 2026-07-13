Хикмет Гаджиев обсудил с TikTok и LinkedIn защиту детей в соцсетях - ФОТО
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел ряд встреч с представителями компаний TikTok, Linkedin и Dharana Digital.
Как передает 1news.az, об этом Гаджиев написал в соцсети "Х".
"Провел продуктивные встречи на полях IV Шушинского глобального медиафорума с руководителем по взаимодействию с государственными органами и государственной политике TikTok в Восточной Европе Дианой Райан, руководителем направления продаж для государственного и некоммерческого секторов (EMEA и Латинская Америка) LinkedIn Шеймусом Клэнси, а также директором Dharana Digital, специалистом, исследователем и автором работ в области искусственного интеллекта и социальных сетей доктором Карен Сазерленд", - отметил Гаджиев.
Он подчеркнул, что в ходе встреч были обсуждены расширение сотрудничества с Азербайджаном, цифровое управление и реализация нового законодательства Азербайджана, направленного на усиление защиты детей в интернете.
Стороны также обменялись мнениями о лучших международных практиках в этой сфере.
Productive meetings at the 4th Shusha Global Media Forum with Diana Ryan, Head of Government Relations & Public Policy for Eastern Europe at TikTok; Seamus Clancy, Head of Public Sector & NFP Sales (EMEA & LATAM) at LinkedIn; and Dr. Karen Sutherland, Director of Dharana Digital,… pic.twitter.com/u33dTvEutP — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) July 13, 2026