Хикмет Гаджиев встретился с министром информации Сирии

Помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в рамках IV Шушинского глобального медиафорума встретился с министром информации Сирии Халидом Фавазом Зааруром и заместителем министра по вопросам цифровых медиа Мухаммедом Тафраном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече с удовлетворением было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Сирией во всех сферах. Особо подчеркивалось, что важную роль в развитии связей между нашими государствами сыграли встречи лидеров двух стран и визит президента Сирии в Азербайджан. Также были обсуждены вопросы сотрудничества между нашими странами в сфере информации и медиа.

Хикмет Гаджиев выразил благодарность министру информации Сирии за участие в Шушинском глобальном медиафоруме. Он сообщил, что в следующем году Азербайджан примет председательство в Организации исламского сотрудничества (ОИС) и проведет у себя Саммит организации. Помощник Президента также отметил, что в рамках этого председательства в Азербайджане состоится встреча министров информации стран-членов ОИС, и пригласил сирийского министра принять участие в данном мероприятии.

В ходе беседы также были затронуты вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Сирией в культурно-гуманитарной и образовательной сферах, была дана высокая оценка проекту поддержки со стороны Азербайджана по ремонту и восстановлению школ в Сирии в рамках ИСЕСКО. Было отмечено, что это является примером дружбы между нашими странами.

На встрече была высоко оценена неизменная поддержка, которую Азербайджан оказывает политическому единству, территориальной целостности и суверенитету Сирии.