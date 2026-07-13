Премьер-министр Али Асадов встретился с министром здравоохранения России

13 июля Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Кабинета Министров, на встрече подчеркивалось значение очередного выпуска Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

Филиал, играющий важную роль в подготовке высококвалифицированных медицинских кадров, был оценен как один из успешных примеров азербайджано-российского сотрудничества.

В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества Азербайджана и России в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки.

На встрече присутствовали министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев, ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Петр Глыбочко и ректор Бакинского филиала университета Азиз Алиев.