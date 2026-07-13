Премьер-министр Али Асадов встретился с министром здравоохранения России
13 июля Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Кабинета Министров, на встрече подчеркивалось значение очередного выпуска Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.
Филиал, играющий важную роль в подготовке высококвалифицированных медицинских кадров, был оценен как один из успешных примеров азербайджано-российского сотрудничества.
В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества Азербайджана и России в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки.
На встрече присутствовали министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев, ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Петр Глыбочко и ректор Бакинского филиала университета Азиз Алиев.