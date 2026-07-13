Президент Словакии обсудит энергетическое сотрудничество в ходе визита в Азербайджан

Президент Словакии Петер Пеллегрини отправился в Азербайджан с официальным визитом в понедельник по приглашению президента Ильхама Алиева, сообщила канцелярия словацкого руководителя, сообщает TASR.

Ключевым событием визита станет намеченная на вторник встреча двух президентов в Карабахском регионе. Дискуссии будут сосредоточены на углублении энергетического сотрудничества, поддержке словацкого экспорта, расширении промышленного и технологического сотрудничества, а также на улучшении транспортного сообщения между двумя странами. Лидеры также обсудят возможное участие словацких партнеров в проектах реконструкции и развития на освобожденных территориях.

Пеллегрини также планирует посетить Агдамский район, где он ознакомится с проектом «Умная деревня» в селе Баш Гарвенд и заложит фундамент новой школы, которая будет названа в честь генерала Милана Растислава Штефаника.

Этот визит следует за первым в истории визитом главы Азербайджанского государства в Словакию в декабре прошлого года.

Президента сопровождают министр обороны Роберт Калиняк, министр экономики Дениса Сакова, глава МВД Матуш Шутай Эшток и председатель Центробанка Словакии Петер Кажимир.