Али Асадов встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 13 июля встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации (ВТО) Ианом Сондерсом.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, на встрече было выражено удовлетворение развитием долгосрочного и эффективного партнерства между Азербайджаном и ВТО.

Говорилось о последовательных реформах, проводимых в таможенной системе Азербайджана, и в этом контексте подчеркнута важность сотрудничества с ВТО в направлении применения международных стандартов.

Состоялся обмен мнениями по проектам, реализуемым в связи с упрощением международной торговли, модернизацией таможенных процедур и обеспечением устойчивости глобальных цепочек поставок.

Также были затронуты вопросы расширения таможенного сотрудничества в рамках региональных и международных транспортных коридоров, в частности, развития Среднего коридора и укрепления транзитного потенциала.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и ВТО по различным направлениям.

Во встрече принял участие председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Шахин Багиров.