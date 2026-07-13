Обнародованы дата и повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 14 июля.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, в повестку дня заседания включены следующие 26 вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики «О нормативно-правовых актах» (третье чтение).

2. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О государственной службе» и «О медиа» (третье чтение).

3. Законопроект Азербайджанской Республики «О краудфандинге» (третье чтение).

4. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, законы Азербайджанской Республики «О государственной пошлине», «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц», «О Центральном банке Азербайджанской Республики», «О рынке ценных бумаг», «О лицензиях и разрешениях», «О безналичных расчетах», «О противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма» и «О платежных услугах и платежных системах» (третье чтение).

5. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О валютном регулировании», «Об инвестиционных фондах» и «О рынке ценных бумаг» (третье чтение).

6. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О социальном страховании», «О таможенном тарифе», «О лицензиях и разрешениях» и «О государственных закупках» (третье чтение).

7. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации» (третье чтение).

8. Законопроект Азербайджанской Республики «О семеноводстве» (третье чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О селекционных достижениях», «О государственной пошлине», «О лицензиях и разрешениях» и «О техническом регулировании» (третье чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики «О рыболовстве» (третье чтение).

11. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» и «О лицензиях и разрешениях» (третье чтение).

12. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об оценочной деятельности» (третье чтение).

13. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О государственном кадастре недвижимости, мониторинге земель и землеустройстве», «О рынке земли» и «О государственном реестре недвижимого имущества» (третье чтение).

14. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республики», «О государственном земельном кадастре, мониторинге земель и землеустройстве», «О государственном реестре недвижимого имущества», закон номер 918-VQD от 15 декабря 2017 года «О внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики» и закон «Об аграрном страховании» (третье чтение).

15. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках» (третье чтение).

16. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об обязательном страховании от случаев утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (третье чтение).

17. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О медицинском страховании» и «О правах лиц с инвалидностью» (третье чтение).

18. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О регистрации по месту жительства и месту пребывания» и «О государственной пошлине» (третье чтение).

19. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности» (третье чтение).

20. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об авиации».

21. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики номер 248-VIIQ от 14 июля 2025 года «О частных судебных исполнителях».

22. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об исполнении».

23. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О перечне предметов, включение которых в гражданский оборот не допускается (исключенных из гражданского оборота)» и «О пищевой безопасности».

24. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О дорожном движении».

25. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики номер 233-VIIQ от 8 июля 2025 года «О газоснабжении».

26. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства» и «Об оценке воздействия на окружающую среду» (первое чтение).