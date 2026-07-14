Сахиба Гафарова встретилась с руководителем межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан

13 июля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с членом Парламента Великобритании, руководителем межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Бобом Блекмэном.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в ходе встречи подчеркивалось, что межпарламентские связи являются важной составляющей двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией. Стороны выразили удовлетворение налаживанием тесных контактов между законодательными органами и расширением взаимных связей.

Вспомнив свои визиты в Соединенное Королевство и встречи с председателем Палаты общин Парламента Великобритании, сэром Линдси Хойлом, а также взаимные визиты парламентариев, спикер Сахиба Гафарова отметила, что эти контакты способствуют дальнейшему развитию сложившихся связей между парламентами двух стран.

Стороны также подчеркнули важность положительного диалога и встреч между парламентскими группами дружбы, а также сотрудничества в рамках международных парламентских организаций.

Член Парламента Великобритании Б. Блекмэн поделился положительными впечатлениями от своего очередного визита в Азербайджан, рассказав об увиденном в Азербайджане и столице - Баку. Подчеркивалось, что Соединенное Королевство придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном, особо отмечалась роль парламентов в этом процессе.

В ходе встречи стороны провели обмен мнениями по текущей ситуации в регионе и мирному процессу между Азербайджаном и Арменией. Спикер Сахиба Гафарова проинформировала гостя о гигантских работах по реконструкции и восстановлению, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.