Погода на четверг: В Баку усилится ветер 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 16 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер ночью и утром временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 22-25° тепла, днем - 28-32° тепла. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-75 %, днем - 50-55 %.

В районах Азербайджана также преимущественно сухая погода, однако начиная с дневных часов в некоторых горных и предгорных районах местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах осадки могут носить ливневый характер, ожидаются грозы и град. В некоторых северных и западных районах существует вероятность усиления осадков. Ночью и утром в отдельных горных районах прогнозируется туман.

Восточный ветер местами временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем - 34-38° тепла, в горах ночью - 14-18° тепла, днем - 22-27° тепла.