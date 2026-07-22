Euronews опубликовал статью о визите президента Азербайджана в Германию

На сайте телеканала Euronews размещена статья об официальном визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в ФРГ и встрече с германским канцлером Фридрихом Мерцем.

Как сообщает 1news.az, в материале указывается, что Баку и Берлин подписали Совместную декларацию о стратегической повестке двустороннего партнерства, охватывающую энергетику, транспорт и торговлю.

Телеканал отмечает, что Германия стала второй европейской страной после Италии, заключившей аналогичное соглашение с Азербайджаном.

Канцлер ФРГ, говорится в публикации, назвал наращивание поставок азербайджанского газа до 2 млрд кубометров в год уже к следующему году шагом к снижению зависимости от Москвы в плане энергоресурсов.

ФРГ стала одним из новых покупателей азербайджанского газа после того, как в 2024 году поставки в страну начались по Южному газовому коридору и присоединенным магистралям, напоминает Euronews.

В статье также подчеркивается важность Южного газового коридора.