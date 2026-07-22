Визит президента Ильхама Алиева в Германию - в центре внимания масс-медиа Турции - ФОТО
Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию стал одной из центральных тем ведущих телеканалов, информационных агентств, печатных СМИ и новостных сайтов Турции.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, масс-медиа Турции информировали многомиллионную аудиторию о темах, затронутых лидером Азербайджана в ходе встреч в Германии, приведены многочисленные выдержки из речей Президента Ильхама Алиева.
Ряд информагентств и телеканалов братской страны показал выступления главы Азербайджанского государства в Берлине в прямом эфире.
В заголовки многих новостей вынесены слова Президента Азербайджана о готовности Баку к активному сотрудничеству со странами Европы в энергетической сфере.
Отдельное внимание уделено подписанию «Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия».