Визит президента Ильхама Алиева в Германию - в центре внимания масс-медиа Турции - ФОТО

Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию стал одной из центральных тем ведущих телеканалов, информационных агентств, печатных СМИ и новостных сайтов Турции.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, масс-медиа Турции информировали многомиллионную аудиторию о темах, затронутых лидером Азербайджана в ходе встреч в Германии, приведены многочисленные выдержки из речей Президента Ильхама Алиева.

Ряд информагентств и телеканалов братской страны показал выступления главы Азербайджанского государства в Берлине в прямом эфире.

В заголовки многих новостей вынесены слова Президента Азербайджана о готовности Баку к активному сотрудничеству со странами Европы в энергетической сфере.

Отдельное внимание уделено подписанию «Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия».