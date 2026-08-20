«Сабах». проиграна битва, но не проиграна война

Шесть минут — именно столько понадобилось бакинскому «Сабаху», чтобы открыть счет в историческом для себя матче и поверить в идеальный сценарий.

Но, ещё больше часа игрового времени потребовалось соперникам, чтобы этот сценарий разрушить. «Сабах» вышел вперед в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Хапоэлем Беэр-Шева», однако удержать преимущество не сумел. В этом квалификационном цикле во всей красе себя проявил Велько Шимич, забивший уже шесть мячей. При чем сделал он это в семи матчах. Не удалось отличиться сербу лишь в гостевом поединке против ТНС. Тимотеуш Пухач записал на свой счет уже четвертый ассист. Левый фланг стал одним из сильнейших звеньев «сов». Увы, развить свой успех подопечным Вальдаса Дамбраускаса не удалось. Многое бы изменилось, если бы команда сумела сохранить темп и завершила натиск вторым забытым мячом. Но, увы, история сослагательных наклонений не терпит. В первом тайме мы скорее увидели больше борьбы, нежели опасных моментов.

В одном из эпизодов «Сабах» выручил голкипер Стас Покатилов, но, и он оказался бессилен незадолго до перерыва, когда после рикошета от Стива Сольве, мяч переправил в ворота Джейвон Ист. Гол, пропущенный в раздевалку – один из самых психологически сложных моментов в футболе. В первой половине встречи игроки «Сабаха» больше передвигались по полю, стараясь отобрать мяч у соперника. Почти схожей статистика во владении оказалась и по итогам второго тайма. Изначально в основе бакинцев появилась атакующая линия, которую, в принципе, мы и ожидали увидеть. На сей раз, не все получалось у Ксандера Северины, которого после перерыва заменил Орфе Мбина. Он также выходил в основе в нескольких матчах квалификации, потому, игроком ротации его назвать тоже нельзя. Мбина и стал, пожалуй, яркой фигурой у «Сабаха» после перерыва. Дважды он мог вывести свою команду вперед, но, хромала реализация и не хватило везения.

По сути, «Хапоэль» задавил своего соперника прессингом, не позволяя «Сабаху» показать игру, которую мы привыкли от него видеть. В итоге, все решил «стандарт», который завершил ударом головой Игор Златанович. 2:1 победа хозяев, правда, этот матч проходил в Бухаресте.

ВАЛЬДАС ДАМБРАУСКАС

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «САБАХ»

Хочу поздравить соперника. Мы забили первыми, но проиграли, потеряв нити игры. Соперник оказался очень качественной командой. Была вертикальная игра, и мы хотели сохранить ее ритм. Старались, но должны принять этот результат. Счет такой, что у нас все еще есть шанс. В прошлый раз у нас был такой же счет в первом матче. Тогда в ответном матче мы сумели показать другую игру. Теперь должны воспользоваться ошибками оппонентов, могли мы это сделать и сегодня.

Да, «Сабах» мог забить, но, в концовке счет мог и вовсе стать 1:3, что заметно осложняло задачу перед ответным матчем. В первой гостевой игре третьего раунда против датского «Орхуса», «Сабах» также уступил 1:2, но, тогда, команда владела заметным преимуществом, и, скандинавы позволили «совам» создать достаточно моментов у своих ворот. Тот ответный матч завершился крупным успехом азербайджанского клуба, хочется верить, что также произойдет и на сей раз и «Сабах» сможет повторить достижение казахстанского «Кайрата», который в прошлом сезоне сумел пройти все четыре стадии квалификации и отобраться на главный клубный турнир Европы. Проиграна битва, но, не проиграна война. Теперь всё уже точно решится в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова. И, если команда сумеет превратить разочарование первого матча в дополнительную мотивацию, то, у этой европейской истории может быть совсем другой финал.

ЭМИН АХМЕДОВ