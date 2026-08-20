 Схватил соперника за горло: скандал на матче «Сабаила» и «Сакарьяспора» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Схватил соперника за горло: скандал на матче «Сабаила» и «Сакарьяспора» - ВИДЕО

First News Media16:20 - Сегодня
Схватил соперника за горло: скандал на матче «Сабаила» и «Сакарьяспора» - ВИДЕО

Товарищеский матч азербайджанского "Сабаила" против турецкого "Сакарьяспора" на сборах в Турции перерос в массовую драку.

Как сообщает "Qafqazinfo", неприятный инцидент произошел во втором тайме встречи, проходившей в городе Болу.

После борьбы за мяч защитник "Сабаила" Кенан Гулиев схватил соперника за горло. В стычку тут же вмешались остальные футболисты, после чего потасовка стала массовой. Ситуация накалилась настолько, что в дело пришлось вмешаться полиции.

Матч завершился вничью — 1:1.

Поделиться:
642

Актуально

Xроника

Утверждена госпрограмма по развитию туризма на 2026–2030 годы

Экономика

Туроператорам будут предоставлять субсидии за привлечение в страну иностранных ...

Общество

Судно с азербайджанскими моряками подверглось атаке дрона в Чёрном море - ВИДЕО

Xроника

Ильхам Алиев утвердил Положение и структуру Агентства по развитию малого и ...

Спорт

В Баку на чемпионате мира по казахша курес примут участие около 200 спортсменов из 24 стран

Схватил соперника за горло: скандал на матче «Сабаила» и «Сакарьяспора» - ВИДЕО

«Сабах». проиграна битва, но не проиграна война

Роберто Карлос опроверг слухи об обращении в ислам

Выбор редактора

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

Новости для вас

Бойкот, которого нет: Европа едет в Польшу, а Океания отказалась требовать смены руководства ФИФА

«Карабах» обыграл киевское «Динамо» и вышел в плей-офф Лиги конференций - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

10-й титул в карьере: Ильхам Закиев принес Азербайджану золотую медаль ЧЕ

39-летний Варди может вернуться в родной «Шеффилд Уэнсдей»

Последние новости

В Азербайджане будут созданы три новые туристические и рекреационные зоны

Сегодня, 20:20

Суд вынес приговор мужчине, убившему коллегу в отеле в Баку

Сегодня, 20:05

В туристической индустрии будут проводиться инновационные конкурсы

Сегодня, 19:45

В Баку на обочине дороги загорелись строительные материалы - ВИДЕО

Сегодня, 19:30

В Бангладеш избрали нового президента

Сегодня, 19:15

Азербайджан и Ирак укрепят сотрудничество в сфере СМИ и культуры

Сегодня, 19:00

Стипендия только для парней: решение Бакинского славянского университета вызвало споры

Сегодня, 18:45

Туроператорам будут предоставлять субсидии за привлечение в страну иностранных туристов

Сегодня, 18:30

Судно с азербайджанскими моряками подверглось атаке дрона в Чёрном море - ВИДЕО

Сегодня, 18:25

В Баку на чемпионате мира по казахша курес примут участие около 200 спортсменов из 24 стран

Сегодня, 18:15

Азербайджан значительно увеличил экспорт рыбы и икры – ФОТО

Сегодня, 18:00

В Азербайджане будет создан туристический продукт «Великий Шелковый путь»

Сегодня, 17:55

Ильхам Алиев утвердил Положение и структуру Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, продвижению инвестиций и экспорта при Минэкономики

Сегодня, 17:08

Экс-премьер Израиля раскритиковал Нетаньяху за кризис в отношениях с Турцией

Сегодня, 17:06

В Азербайджане планируется внедрение пакетов ж/д билетов для туристов

Сегодня, 17:00

Азербайджан запустит авиарейсы по 4 новым целевым туристическим направлениям

Сегодня, 16:54

В Азербайджане появится новый подвид визы «цифровой путешественник»

Сегодня, 16:52

Азербайджан нацелен на 40% реальный рост в секторе туризма к 2030 году

Сегодня, 16:47

Мир с Азербайджаном как приоритет : что стоит за новым курсом Армении?

Сегодня, 16:40

Утверждена госпрограмма по развитию туризма на 2026–2030 годы

Сегодня, 16:30
Все новости
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с азербайджанским блогером Аскером Аскеровым (@blogasger), получившим широкую популярность благодаря образу бухгалтера Томы. Образ бухгалтера Томы, воплощённый Аскером Аскеровым,18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10