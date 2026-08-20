Схватил соперника за горло: скандал на матче «Сабаила» и «Сакарьяспора» - ВИДЕО

Товарищеский матч азербайджанского "Сабаила" против турецкого "Сакарьяспора" на сборах в Турции перерос в массовую драку.

Как сообщает "Qafqazinfo", неприятный инцидент произошел во втором тайме встречи, проходившей в городе Болу.

После борьбы за мяч защитник "Сабаила" Кенан Гулиев схватил соперника за горло. В стычку тут же вмешались остальные футболисты, после чего потасовка стала массовой. Ситуация накалилась настолько, что в дело пришлось вмешаться полиции.

Матч завершился вничью — 1:1.