Лига конференций: «Карабах» начал ответный матч с «Твенте» в Баку - ОБНОВЛЕНО

Стартовал матч плей-офф Лиги конференций между «Карабахом» и «Твенте»

Ответный матч плей-офф Лиги конференций УЕФА между азербайджанским «Карабахом» и нидерландским «Твенте» начался в Баку.

Встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Главный арбитр матча — норвежский рефери ФИФА Рохит Сагги.

Из-за погодных условий старт игры был отложен на 15 минут.

Напомним, в первом матче в Нидерландах «Карабах» одержал победу со счётом 1:0.

19:10

В Баку состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА между азербайджанским «Карабахом» и нидерландским «Твенте».

Стартовые составы команд на встречу, которая начнется в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, уже объявлены.

«Карабах»: Мартин Зломислич, Матеус Силва, Бадави Гусейнов (к), Бенсе Варконьи, Бруну Ланга, Самуэл Лобато, Марко Янкович, Кади Боржес, Алексей Кащук, Джали Муаддиб, Муса Гурбанлы.

Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

«Твенте»: Ларс Уннершталль, Барт ван Рой, Рууд Нийстад, Робин Прёппер, Макс Брюнс, Рамиз Зерруки, Дауда Вейдманн, Дан Ротс, Юнес Таха, Сондре Ориесетер, Ваут Вегхорст.

Главный тренер: Джон ван ден Бром.