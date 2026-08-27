Лига конференций: «Карабах» начал ответный матч с «Твенте» в Баку - ОБНОВЛЕНО
Стартовал матч плей-офф Лиги конференций между «Карабахом» и «Твенте»
Ответный матч плей-офф Лиги конференций УЕФА между азербайджанским «Карабахом» и нидерландским «Твенте» начался в Баку.
Встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Главный арбитр матча — норвежский рефери ФИФА Рохит Сагги.
Из-за погодных условий старт игры был отложен на 15 минут.
Напомним, в первом матче в Нидерландах «Карабах» одержал победу со счётом 1:0.
19:10
В Баку состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА между азербайджанским «Карабахом» и нидерландским «Твенте».
Стартовые составы команд на встречу, которая начнется в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, уже объявлены.
«Карабах»: Мартин Зломислич, Матеус Силва, Бадави Гусейнов (к), Бенсе Варконьи, Бруну Ланга, Самуэл Лобато, Марко Янкович, Кади Боржес, Алексей Кащук, Джали Муаддиб, Муса Гурбанлы.
Главный тренер: Гурбан Гурбанов.
«Твенте»: Ларс Уннершталль, Барт ван Рой, Рууд Нийстад, Робин Прёппер, Макс Брюнс, Рамиз Зерруки, Дауда Вейдманн, Дан Ротс, Юнес Таха, Сондре Ориесетер, Ваут Вегхорст.
Главный тренер: Джон ван ден Бром.