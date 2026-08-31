Библиотеке Конгресса США подарены издания об Азербайджане - ФОТО

Сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой и члены Альянса азербайджано-американских организаций посетили Библиотеку Конгресса США в Вашингтоне.

Как сообщили в Госкомитете, визит состоялся по инициативе Альянса и при поддержке комитета.

Заведующая отделом Ближнего Востока Джоан Уикс проинформировала гостей об истории создания, деятельности и богатой коллекции библиотеки. Она отметила, что электронный каталог и цифровой архив библиотеки дает возможность доступа к богатой базе данных, связанной с историей, литературой Азербайджана, азербайджанским языком, Карабахом и Шушой, а также музыкальным наследием.

Гости также ознакомились с древними и современными изданиями об Азербайджане. В их числе – произведение Мирзы Алекбера Сабира «Хопхопнаме», издания о творчестве Низами Гянджеви, Имадеддина Насими, Мухаммеда Физули и других азербайджанских литераторов, а также книги, отражающие различные периоды истории страны.

В рамках визита гостям продемонстрировали ряд редких экспонатов, в том числе первую рукопись Конституции США.

Заведующая отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Салхат Аббасова передала в дар библиотеке более 20 изданий, отражающих культурное наследие и историю Азербайджана.

Джоан Уикс отметила, что эти издания еще больше обогатят коллекцию библиотеки, связанную с Азербайджаном, и выразила благодарность Государственному комитету по работе с диаспорой.