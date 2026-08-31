Мирзоян: Москва готова обсуждать восстановление ж/д к границам Турции и Азербайджана

Россия выразила готовность обсудить детали восстановления железнодорожных участков в Армении, ведущих к границам Турции и Азербайджана.

Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью Общественному телевидению.

"Буквально два-три дня назад я получил сигналы о том, что они (представители РФ - ред.) готовы обсудить нюансы: кто и сколько должен инвестировать и так далее", - сказал министр.

При этом Мирзоян подчеркнул, что многое будет зависеть от условий реализации проекта. По его словам, вопрос еще предстоит рассмотреть профильным ведомствам.

Напомним, что в феврале 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.

Тема пересмотра действующей российской концессии возникла на фоне планов Армении по восстановлению железнодорожных участков на границах с Азербайджаном и Турцией. В мае премьер Никол Пашинян заявил, что правительство Армении готово провести их реконструкцию за свой счет.

Пашинян предложил Москве рассмотреть возможность передачи концессии дружественной третьей стране, однако министр транспорта РФ Андрей Никитин позднее заявил, что данный вопрос не обсуждается.