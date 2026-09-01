Хикмет Гаджиев провел встречу с Аленом Симоняном

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с секретарем Совбеза Армении Аленом Симоняном в Бишкеке.

Как передает 1news.az, об этом сообщил сам Гаджиев в соцсетях.

"После встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Бишкеке продолжились дискуссии по мирной повестке дня с Аленом Симоняном", - написал он.

Встреча состоялась в рамках визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан для участия в церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников и саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Напомним, Ален Симонян был назначен на посту секретаря Совбеза Армении в августе. Ранее он занимал должность спикера парламента страны.