Президент Ильхам Алиев в Бишкеке: высший пилотаж дипломатии

Анастасия Лаврина, политический аналитик, научный сотрудник Института развития и дипломатии Университета АДА

Рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества это тот случай, когда один день дипломатии может сказать о внешнеполитическом положении страны больше, чем десятки официальных заявлений.

Сегодня в Бишкеке собрались лидеры государств, интересы которых далеко не всегда совпадают: Россия, Китай, Иран, Турция, Индия, государства Центральной Азии. На этом фоне особенно интересно наблюдать за Азербайджаном — страной сравнительно небольшой по территории, но сумевшей за последние годы заметно увеличить свой политический вес.

География Азербайджана одновременно является его преимуществом и одним из главных внешнеполитических вызовов. Россия — на севере, Иран — на юге, стратегический союзник Турция — на западе, Центральная Азия — через Каспий. Добавим к этому энергетические отношения с Европой, растущее партнёрство с Китаем и тесные связи с тюркским миром.

В такой географии невозможно позволить себе простую дипломатию по принципу «с кем мы». Необходимо уметь разговаривать с разными центрами силы, не становясь инструментом ни одного из них. Именно здесь особенно проявляется политический стиль президента Ильхама Алиева.

Бишкек дал этому сразу несколько наглядных примеров. Одна из наиболее важных встреч — переговоры с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. После восстановления территориальной целостности и полного суверенитета Азербайджана Баку сделал ставку на превращение военной победы в долгосрочный политический результат, на деле, в устойчивый мир.

И сегодня содержание азербайджано-армянских переговоров уже принципиально отличается от того, что происходило несколько лет назад. В Бишкеке речь шла не только о мирном соглашении, но и о делимитации границы, TRIPP, транспортной связанности, торговле, энергетике и контактах между бизнес-сообществами. Более того, поставки азербайджанских нефтепродуктов в Армению, транзит через Азербайджан зерна и других товаров и формирование торговых отношений стороны уже называют практическими «дивидендами мира».

Это серьёзная трансформация. Армения, принимая новую региональную реальность и продвигаясь по пути нормализации, одновременно получает возможность постепенно преодолевать экономическую изоляцию, сложившуюся в течение десятилетий конфликта и оккупации азербайджанских территорий.

Иными словами, Баку предлагает Еревану совершенно другую формулу отношений: признание территориальной целостности и суверенитета должно открыть путь от конфликта к экономическому сотрудничеству.

Не менее показательна встреча президента Азербайджана с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Азербайджано-иранские отношения никогда нельзя было назвать простыми. Две страны объединяют география, история, транспортные и экономические интересы, но одновременно между ними существуют вопросы, требующие очень осторожной дипломатии. Тем более сегодня, когда вокруг Ирана сохраняется серьёзнейшая международная напряжённость. И именно здесь способность Баку поддерживать прямой диалог с Тегераном, не отказываясь от собственных принципов и стратегических партнёрств, приобретает особое значение.

Одновременно в Бишкеке состоялась встреча президента Алиева с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. И это уже другое направление той же стратегии — Центральная Азия. Для Азербайджана она перестаёт быть просто соседним регионом по другую сторону Каспия. Формируется единое пространство транспортных, энергетических и политических интересов. Средний коридор, транскаспийские маршруты, энергетические проекты и растущие связи с Казахстаном, Узбекистаном и другими государствами региона постепенно превращают Азербайджан в ключевое связующее звено между Центральной Азией, Южным Кавказом, Турцией и Европой.

Именно поэтому сам Бишкек имеет большое символическое значение. На одной площадке присутствуют президенты, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Масуд Пезешкиан, Нарендра Моди, Реджеп Тайип Эрдоган и лидеры Центральной Азии. Здесь пересекаются российские, китайские, иранские, турецкие, индийские и западные интересы. Саммит ШОС становится своеобразной моделью формирующегося многополярного мира. И Азербайджан чувствует себя в этой сложной системе всё увереннее.

Баку развивает союзнические отношения с Турцией, укрепляет связи с Центральной Азией, строит стратегическое партнёрство с Китаем, сохраняет прагматичный диалог с Россией и Ираном, одновременно оставаясь важным энергетическим партнёром Европы и развивая отношения с США. Это сложно назвать обычным балансированием. Скорее, речь идёт о способности превращать сложную географию из потенциальной уязвимости в стратегический ресурс. Причём за этой дипломатией сегодня стоит уже совершенно другой Азербайджан, государство, восстановившее территориальную целостность и суверенитет и получившее значительно большую свободу для формирования собственной региональной повестки. Бишкек важен не количеством проведённых встреч. Важнее другое: президент Ильхам Алиев может в один день обсуждать мир с Арменией, поддерживать диалог с Ираном, укреплять стратегическое направление Центральной Азии и одновременно находиться за одним столом с крупнейшими центрами силы Евразии. Не выбирая между ними и не позволяя выбирать за Азербайджан.

Возможно, именно это сегодня и есть высший пилотаж дипломатии: иметь сложную географию, сложных соседей и постоянно меняющийся баланс сил вокруг, но при этом последовательно проводить собственную политику, в центре которой остаются национальные интересы Азербайджана.