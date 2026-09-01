Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с Аббасом Арагчи

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов Аббас Арагчи встретились в Бишкеке.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Министры обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-иранских отношений, расширение сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, а также обменялись мнениями по региональным вопросам.

Стороны подчеркнули важность продолжения регулярного диалога на высоком уровне и продвижения взаимовыгодных проектов между двумя странами.