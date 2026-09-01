Песков: Путин и Алиев пообщались на полях саммита ШОС

Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев пообщались "на ногах" на полях саммита ШОС в Бишкеке, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да. На ногах", - сообщил Песков, отвечая на вопрос о контактах Путина и Алиева на мероприятиях в Кыргызстане.

Путин накануне прибыл в Кыргызстан, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президент Азербайджана принимал участие в мероприятиях формата "ШОС плюс".