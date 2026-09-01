SOCAR готовится к сделке в США

Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR и американская Comstock Resources, Inc. подписали Письмо о намерениях по созданию стратегического партнерства.

Об этом говорится на сайте SOCAR.

Согласно документу, SOCAR приобретет 20% доли Comstock в активах Legacy Haynesville, 15% ее доли в активах Western Haynesville, а также 15% от 73%-ной доли компании в Pinnacle Gas Services LLC.

При этом после достижения 15% доходности на инвестиции доля SOCAR в Western Haynesville будет снижена с 15% до 7,5% в соответствии с установленными условиями.

Общая стоимость сделки с учетом стандартных корректировок покупной цены составит $1,65 млрд. SOCAR намерена принять необходимые меры для ее финансирования.

Стороны планируют подписать окончательный договор не позднее 31 октября 2026 года, а завершить сделку — до 31 декабря при условии получения необходимых государственных и иных согласований.