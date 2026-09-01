Назначен новый советник Всемирного банка по Азербайджану

Начальник отдела Департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Анар Пашаджанов назначен советником Исполнительного директора Всемирного банка по Азербайджану.

Как сообщает Report, в ближайшей перспективе он будет представлять Азербайджан как во Всемирном банке, так и в Международном валютном фонде (МВФ).

Напомним, что основная часть профессиональной деятельности А. Пашаджанова связана с Центральным банком Азербайджана. С 2013 года он занимал различные должности в Департаменте денежно-кредитной политики ЦБА, а в последние годы работал в качестве руководителя отдела.