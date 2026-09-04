Севда Алекперзаде пожаловалась на ИИ: Рашад Меджид объяснил, сможет ли искусственный интеллект заменить певицу - ВИДЕО

Заслуженная артистка Азербайджана Севда Алекперзаде высказалась в социальной сети Facebook о музыке, созданной с помощью искусственного интеллекта.

«Куда ни пойдёшь - везде роботы (искусственный интеллект) поют. Честно говоря, уже надоело» - написала С.Алекперзаде в соцсети.

Публикация вызвала неоднозначную реакцию пользователей. Часть из них согласилась с певицей, отметив, что музыка, созданная искусственным интеллектом, зачастую воспринимается как бездушная и лишённая живых эмоций. Другие пользователи, напротив, не разделили эту точку зрения и указали на новые возможности, которые ИИ открывает в музыкальной индустрии.

К обсуждениям присоединился и председатель Совета прессы Рашад Меджид, подробно высказавшийся на эту тему в социальной сети Facebook, где представил заметку под названием «Может ли искусственный интеллект заменить Севду Алекперзаде?».

Р.Меджид рассказал, что «прочитал в социальных вызывающие беспокойство высказывания любимой многими певицы, заслуженной артистки Севды Алекперзаде об искусственном интеллекте»: «Она всегда пользовалась любовью и большой популярностью благодаря своему необычному голосу, неповторимому тембру, оригинальной манере исполнения и тому, что представляет известные песни с использованием своеобразных импровизаций. Её голос - один из тех редких голосов, которые способны затронуть самые тонкие струны человеческой души и глубоко пробудить эмоции».

По словам Р.Меджида, он уверен, что «никакой искусственный интеллект не сможет заменить её чарующий голос, мастерство и особую душу исполнения»: «В этом смысле показательно, что обладательница столь неповторимого голоса обеспокоена выступлениями искусственного интеллекта, которые упрощают музыкальные вкусы и привносят в искусство пошлость и банальность. Возможно, кому-то слова Севды ханым на первый взгляд покажутся всего лишь простой жалобой. Однако за ними стоит серьёзный вопрос о будущем искусства, над которым стоит задуматься: сможет ли в нынешнюю эпоху, когда искусственный интеллект активно заявляет о себе, искусство, созданное человеком, сохранить своё место?».

Читайте по теме:

Шестикратный обладатель «Грэмми» подал в суд на ИИ-сервис Suno - ВИДЕО

By Rahmanlı: Музыка, созданная с помощью ИИ, которая покорила соцсети в Азербайджане - ВИДЕО

«Седая ночь» стала мировым хитом: ИИ-трек с голосом Канье Уэста возглавил чарт Shazam - ВИДЕО