Опасный азарт Еревана: к милитаризации Армении подключается польский вектор

Ереван охотно рассуждает о мире, но продолжает коллекционировать оружейных партнеров.

Сначала Франция, затем Индия, теперь в этот список вписалась еще и Польша, причем со всеми «атрибутами» — с годовым планом сотрудничества и переговорами о конкретных закупках.

Казалось бы, речь всего лишь о «поиске новых партнеров и расширении международного сотрудничества», однако за этой формулой все отчетливее просматривается иная тенденция — попытка втянуть в регион внешних игроков, изменить сложившийся баланс сил и последовательно наращивать потенциал армянской армии.

Военная составляющая становится одним из главных инструментов более широкого сближения Армении с Западом. По сути, речь идет уже не просто о диверсификации партнерств, а о формировании вокруг Армении новой военно-политической конфигурации. И чем активнее этот процесс набирает обороты, тем очевиднее его противоречие заявленной мирной повестке. И здесь особенно важно смотреть на то, как быстро складывается милитаристская инфраструктура.

Начало системного военного и военно-технического сотрудничества пришлось на 2025 год. Согласно отчету Регистра обычных вооружений ООН, в тот период Польша экспортировала в Армению 50 револьверов и самозарядных пистолетов. Партия небольшая, но весьма показательная — канал открыт. В этом контексте стоит обратить внимание на визит делегации Польской палаты производителей продукции национальной обороны в декабре того же года и ее встречи в Минобороны и Военно-промышленном комитете Армении. Итогом стал годовой план сотрудничества между оборонными предприятиями. В феврале этого года соглашение о военно-техническом сотрудничестве подписали уже министерства обороны, предусматривающее проведение совместных исследований, обмен информацией об используемом вооружении и развитие прямого взаимодействия между предприятиями оборонной промышленности. В сентябре правительство Армении одобрило его ратификацию.

На текущем этапе сотрудничество характеризуется следующими основными тенденциями:

- сформирована институциональная и организационная база военно-технического сотрудничества, включая отдельный план сотрудничества в сфере оборонной промышленности;

- стороны приступили к обсуждению отдельных поставок и взаимодействию оборонных предприятий;

- Польша подтвердила проведение переговоров по закупкам для Минобороны Армении;

- основные направления взаимодействия — БПЛА и системы управления войсками, защищенная связь, системы разведки и обмена информацией, средства противодействия БПЛА, стрелковое оружие и бронетехника;

- с 1 января 2027 года в Польше начинает работу военный атташе Армении, эту должность армянский кабинет утвердил в августе.

Что предлагает Варшава

В начале мая сформировалось отдельное направление сотрудничества вокруг польской компании WB Group / WB Electronics. Министр обороны Армении Сурен Папикян посетил польское предприятие. Его польский коллега Владислав Косиняк-Камыш охарактеризовал эту компанию как крупного производителя в проектах БПЛА.

Он также отметил, что армянские военнослужащие уже прошли обучение в Польше, обсуждаются дополнительные курсы в этом направлении, планируются совместные военные учения двух стран.

Польский министр открыто заявил, что стороны вели переговоры о потенциальных закупках вооружения, и армянская сторона заинтересована в приобретении военной техники из Польши, в частности танков.

В июне Польская палата производителей продукции национальной обороны приняла участие в выставке-форуме высоких технологий, инноваций, инженерии и оборонной промышленности — RISE в Армении. Форум создал дополнительную платформу для прямого сотрудничества между оборонно-промышленными секторами Польши и Армении, а также условия для продолжения контактов, начатых в декабре 2025 года и получивших развитие в мае 2026 года.

В сентябре текущего года делегация во главе с начальником Генерального штаба ВС Армении Эдвардом Асряном посетила полигон Нова-Демба в Польше, где наблюдала за демонстрационными мероприятиями в рамках военных учений. Затем армянские военные побывали на международной оборонной выставке в Кельце и провели прямые контакты с польскими производителями. Одним из наиболее конкретных контактов на выставке стала встреча с компанией Advanced Protection Systems (APS). Сама компания охарактеризовала переговоры с начальником Генштаба Армении как продуктивные, связав их с оперативными потребностями и развитием возможностей противодействия БПЛА. Завершил визит Асрян встречей со своим коллегой, по данным польской стороны, на переговорах обсуждались модернизация ВС Армении и дальнейшее военное сотрудничество.

Таким образом, контакты и поэтапное развитие сотрудничества в течение 2025-2026 годов свидетельствуют о том, что военные и военно-технические связи между двумя странами приобретают все более системный характер.

Еще одно любопытное направление взаимодействия — использование возможностей Польши для модернизации техники советского производства, состоящей на вооружении армянской армии. Польский оборонпром умеет ремонтировать и модернизировать советскую технику, дополняя ее западной электроникой, оптико-электронными средствами, системами связи и управления. И для Еревана, чей арсенал преимущественно советского происхождения, это — главный интерес. В чем он состоит:

- Противовоздушная оборона. ПВО считается одним из наиболее сформированных направлений военно-технического сотрудничества между двумя странами, где имеется практический опыт прошлых лет.

Еще в 2010 году компания Wojskowe Zakłady Uzbrojenia и Минобороны Армении подписали соглашение о сотрудничестве по модернизации зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) 9К33 «Оса».

Предприятие способно ремонтировать и цифровизировать эти комплексы, а также модернизировать системы 2К12 «Куб» и С-125, включая радиолокационные средства и средства командного управления. Для ЗСУ-23-4 «Шилка» у компании Zakłady Mechaniczne Tarnów есть готовый пакет модернизации ЗСУ-23-4MP Biała.

- Танки. Польская оборонная промышленность обладает значительным потенциалом по танкам Т-72. Компании Bumar-Łabędy и WZM Poznań способны провести капитальный ремонт этих танков, модернизировать силовую установку, системы защиты, прицельные комплексы, средства связи и управления огнем.

Наиболее реалистичным вариантом для Армении выглядит модульный подход: обновление отдельных компонентов вместо полной перестройки платформ. Определенная база для ремонта Т-72 и другой бронетехники есть и на Чаренцаванском станкостроительном заводе, что делает такое сотрудничество еще осуществимее.

- БМП и БРМ. Тот же подход применим к БМП-1/БМП-1К и БРМ-1К: в первую очередь это обновление цифровой связи, тепловизионных и оптико-электронных систем, а также средств навигации.

- Вертолеты. Польские предприятия также могут ремонтировать состоящие на вооружении Армении Ми-8/Ми-17 и Ми-24, продлевать их ресурс и ставить на них западную авионику и системы связи.

Чего хочет Ереван

Официальная логика проста: польское направление может создать для Армении дополнительные возможности для диверсификации источников поставок вооружения и военной техники. В перспективе высокой оценивается вероятность развития сотрудничества в сфере БПЛА, систем защиты и борьбы с БПЛА, а также цифровой связи и средств управления.

Дальше планы выглядят амбициознее. Речь идет о расширении промышленной кооперации, частичном трансфере технологий и совместном производстве с армянскими военно-промышленными предприятиями. Ремонт, продление срока службы и модернизация отдельных образцов вооружения и военной техники советского производства, находящихся на вооружении Армении, в частности, танков Т-72 и техники БМП-1, также оцениваются как реалистичные направления. В этом контексте возможно создание в Армении сервисного центра и подготовка ремонтного персонала.

Допускается и совместное производство некоторых снарядов и боеприпасов различных калибров. Отдельный интерес для Еревана могут представлять польские системы ПВО малой дальности — в армянских войсках в этой нише есть пробел.

Мир на словах, милитаризация на деле

Польские власти при этом открыто связывают развитие двусторонних отношений с поддержкой проевропейского и прозападного курса правительства Никола Пашиняна. В мае этого года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прямо заявил о поддержке «проевропейских и прозападных действий» армянского правительства. Именно в этот период Варшава и Ереван обсуждали уже вполне конкретные направления военного сотрудничества — от подготовки военнослужащих и совместных учений до поставок вооружений.

В этой связи возникает закономерный вопрос: насколько подобная политика совместима с заявленным курсом на мир и стабильность? Если страна действительно стремится закрепить мир, логично ожидать снижения военной напряженности, а не последовательного расширения круга поставщиков вооружений, военных контактов и военно-технических проектов.

Франция, Индия, теперь Польша — речь уже идет о складывающейся системе военно-технических связей. Ее дальнейшее развитие означает не просто обновление арсеналов, но и постепенное формирование новой военно-политической реальности вокруг Армении.

Проблема в том, что вооружения сами по себе не создают безопасность. Напротив, масштабное военное строительство способно усилить взаимное недоверие. Поэтому чем активнее Ереван расширяет военное сотрудничество под лозунгами модернизации и диверсификации, тем острее встает вопрос о цене этого курса для региональной стабильности.

Но в первую очередь – для самой Армении.