4G сеть Azercell признана самой высококачественной в стране

Лидирующий мобильный оператор приблизил количество своих базовых станций к трем тысячам.

2019 год прошел для Azercell Telecom в режиме масштабных работ по модернизации и совершенствованию сети, а также улучшения клиентского опыта. Так, в период с ноября 2018 года до конца 2019 года Azercell расширил зону покрытия 4G сети по всей стране на 366% и достиг 120% роста в охвате населения. В целом, в целях представления еще более качественной, готовой к росту нагрузки и внедрению новых технологий сети, за указанный период компанией было установлено 1617 новых базовых станций по всей стране, из которых 1217 4G станций. Таким образом, общее количество станций Azercell дoстигло 2956. Совершенствование качества связи, привлекло и рост в потреблении: объем интернет-трафика, передаваемого по сетям 4G Azercell, увеличился на 304%. Следует отметить, согласно результатам независимого бенчмаркинг теста, проведенного европейской компанией "Systemics", компания Azercell предоставляет самые высококачественные услуги 4G во всех регионах Азербайджана.

Сохранив за собой лидирующие позиции на местном рынке, Azercell стал первым оператором в стране, запустившим пилотную сеть 5G. На данный момент установив 8 базовых станций 5G, оператор покрыл центр города – Площадь Фонтанов и часть улицы Низами пилотной сетью пятого поколения. На данный момент Azercell ведет тестовые работы вокруг технологии 5G и намерен в будущем обеспечить полное развертывание сети данного поколения. Отметим, что технология 5G является следующим этапом эволюции мобильного интернета и предлагает принципиально новый уровень сервиса и возможностей для клиентов. Так, сеть нового поколения обеспечит не только молниеносную скорость и низкий уровень задержек, но и подключение новых отраслей с улучшенной производительностью, эффективностью и стоимостью. Предвещая возможность широкого применения IoT технологий (Интернет вещей), сеть пятого поколения сделает реальностью беспилотные автомобили и дистанционное хирургическое вмешательство.

Отметим, что наряду с развитием сети 5G, в 2020 году Azercell продолжит развертывание сети 4G в регионах с целью обеспечения качественной мобильной связью и высокоскоростным мобильном интернетом жителей всей страны.

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Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".

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