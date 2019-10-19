Али Гасанов. Второй октябрьский крах радикальной оппозиции

Сегодня еще раз нашло подтверждение то, что власть в Азербайджане контролирует все процессы и ни один вопрос не может быть решен вне воли правительства.

Эта мысль нашла отражение в статусе, которым помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов поделился на своей странице в социальной сети Facebook.

В статусе говорится: Уважаемые читатели, наверное, хорошо помнят разрушения, учиненные на центральных улицах города радикальной оппозицией, не смирившейся с грандиозной победой Ильхама Алиева, после очередных президентских выборов, проведенных в Азербайджане в 2003 году, ее попытки превратить площади в арену настоящих боев. В то время благодаря серьезным мерам, принятым стражами закона при поддержке граждан, поднявшихся на защиту своего голоса, были предотвращены все антидемократические действия, организаторы ответили перед законом, а лагерь радикально настроенной оппозиции потерпел серьезный крах. С тех событий прошло 16 лет, однако ни облик той самой радикальной оппозиции, ни характер организованных ею акций не изменились.

Известно, что Исполнительная власть города Баку дал добро на обращение этой антигосударственной структуры, именуемой «национальный совет», и ПНФА о проведении 19 октября митинга и соответственно выделила место для этого. К сожалению, организаторы, отказавшись от санкционированного митинга, выбрали путь противостояния и попытались нарушить общественный порядок в центре города. В результате их деструктивных действий сегодня в течение нескольких часов в центральной части города были нарушены стабильная и ритмичная жизнь населения, движение транспорта, удобство людей. Было бы уместным отметить, что Бакинское транспортное агентство вынуждено было изменить направление 14 маршрутов, что означает нарушение удобства примерно 200 тысяч граждан. В результате приостановления работы станции «28 Мая» Бакинского метрополитена сотни тысяч людей не смогли своевременно добраться до пункта назначения и вынуждены были пережить дискомфорт. Проблемы с движением автомобильного транспорта, другие проблемы, возникшие в результате полного нарушения отдыха проживающих на данной территории людей и иных незаконных действий радикальных групп, создали для наших граждан серьезные трудности как в физическом, так и в моральном отношении. Кто же должен ответить за это? Кто несет ответственность за это беззаконие и произвол?

Хотелось бы напомнить, что за несколько дней до акции организаторы и потенциальные участники были приглашены в соответствующие структуры и предупреждены. Однако эти люди, покинув отделения полиции, сразу же стали радостно делиться статусами в социальных сетях, отмечали, что в отношении их не принято никаких мер, и сообщали, что 19 октября присоединятся к назначенной незаконной акции. К сожалению, они не поняли, а организаторы не объяснили этим людям, что совершение незаконных действий после соответствующего предупреждения уже является случаем, который напрямую влечет уголовную ответственность, и за это придется отвечать.

Таким образом, «желание «национального совета» и ПНФА «оскалиться на власть» и «поиграть мускулами», а главное, их попытка реализовать в городе Баку революционный сценарий, руководствуясь часто и настойчиво повторяемым тезисом «народ с нами», помимо вышеотмеченных последствий, обернулись еще и тем, что:

1.Наш народ, который хорошо помнит, как из-за некомпетентности и антинациональных политических амбиций власти Народного фронта-Мусавата, одним из основных руководителей которой в то время являлся Али Керимли, Азербайджан в 1992-1993 годах оказался на краю пропасти, и лишь благодаря деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева избежал катастрофы, однозначно бойкотировал попытки этих деструктивных элементов в октябре 2003 и 2019 годов, вновь нарушив стабильность в стране, создать смуту и реализовать свои антинациональные амбиции, и указал им на их место.

2.Отношение, продемонстрированное нашим народом к попыткам деструктивной оппозиции вновь создать смуту в стране, еще раз подтвердило, что этот народ в октябре 2019 года, как и в октябре 2003 года, серьезно поддерживает Президента Ильхама Алиева как основного гаранта азербайджанской государственности, лидера, на высоком уровне выражающего национальные интересы, для которого воля народа превыше всего, не видит альтернативы ему, его доверие к главе государства безгранично, он готов до конца стоять за своим руководителем.

3.Отношение наших граждан к попытке проведения деструктивной оппозицией сегодняшней акции показало, что этот народ никогда не позволит вновь поставить Азербайджан, который Президент Ильхам Алиев полностью обновил и превратил в могущественное государство, лицом к лицу с опасными рисками и экспериментами 1990-х годов.

4.Еще одна интересная сторона сегодняшней акции заключалась в том, что несмотря на длительную рекламу в социальных сетях, настойчивый призыв населения выйти на улицы и площади, высокомерные заявления о том, что в митинге примут участие сотни тысяч людей, радикалы, мобилизовав в различных точках локальные группы, состоявшие из 10-15 человек, смогли собрать у Центрального банка всего 100-150 человек. Попытка незаконной акции наглядно подтвердила, что Али Керимли и его сторонники, вопившие в социальных сетях о том, что «власть надоела народу», «это – митинг народа», «народ выйдет на площади с требованием справедливости», по сути, не пользуются никакой общественной поддержкой и все их слова носят характер дешевого пиара.

5.Решительное пресечение незаконной акции оппозиции 19 октября также продемонстрировало силу и монолитность власти Азербайджана, однозначную поддержку ее народом, высокий уровень функциональности государственных органов, в частности, профессионализм правоохранительных органов, полиции, сохранение властью контроля над всеми событиями, процессами, и управление ими, невозможность решения ни одного вопроса вне ее воли и не отвечающего интересам народа.

6.Результат этой акции еще раз показал, что лица, возглавляющие структуру, именуемую «национальный совет», и партию под названием ПНФА, и горстка радикалов вокруг них более 25 лет занимались антинациональной деятельностью при подстрекательстве внешних антиазербайджанских кругов, запомнились в политической истории Азербайджана лишь неэтичными скандалами, внутренними раздорами, отмежеванием и расколом и, заработав имидж деструктивной оппозиции, сами поставили себя на грань катастрофы. Это свидетельствует о том, что наше общество не может идти в будущее с такими оппозиционерами, пытающимися нарушить его стабильную, безопасную и развивающуюся жизнь. Значит, с такой радикальной, деструктивной оппозицией, не способной вести цивилизованную борьбу за власть, невозможно проводить диалог власть-оппозиция, и нахождение их в последующий период на политической сцене страны не сулит ничего хорошего для будущей политической палитры Азербайджана.

P.S. Хотел бы довести до внимания, что выводы, которые я изложил в этой публикации, отнюдь не являются заключениями, к которым я пришел, сидя на рабочем месте, это – суждения, сформированные на основе сообщений людей, которые в течение 3 часов непосредственно отслеживали процессы на месте событий.

1news.az