Азербайджан стартовал с победы над Молдовой

Сегодня в Баку стартовали матчи основного раунда квалификации чемпионата мира по футзалу 2020 года.

Как сообщает 1news.az, сегодня сборная Азербайджана принимала Молдову.

Матч завершился победой нашей сборной со счетом 3:1. Голами отметились Болинья дважды и Вассура.

Состав Азербайджана:

Ровшан Гусейнли, Тьяго Болинья, Эдуардо, Вассура, Амир Шожаеи – Эльнур Заманов, Нихад Исмайлов, Хатаи Багиров, Иса Атаев, Ризван Фарзалиев (к), Рамиз Човдаров, Хади Ахмади, Вахид Шафиеи, Эшаг Сургали.

Во втором матче группы Словакия разгромила Черногорию (5:0). Завтра состоятся матчи второго тура. Азербайджан сыграет с Черногорией, а Молдова со Словакией.

Теймур Максутов