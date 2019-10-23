1news.az
Футбол Азербайджана
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Азербайджан стартовал с победы над Молдовой

23 Октября, 2019 в 23:20 ~ 1 минута на чтение 204
Азербайджан стартовал с победы над Молдовой

Сегодня в Баку стартовали матчи основного раунда квалификации чемпионата мира по футзалу 2020 года.

Как сообщает 1news.az, сегодня сборная Азербайджана принимала Молдову.

Матч завершился победой нашей сборной со счетом 3:1. Голами отметились Болинья дважды и Вассура.

Состав Азербайджана: 

Ровшан Гусейнли, Тьяго Болинья, Эдуардо, Вассура, Амир Шожаеи – Эльнур Заманов, Нихад Исмайлов, Хатаи Багиров, Иса Атаев, Ризван Фарзалиев (к), Рамиз Човдаров, Хади Ахмади, Вахид Шафиеи, Эшаг Сургали.

Во втором матче группы Словакия разгромила Черногорию (5:0). Завтра состоятся матчи второго тура. Азербайджан сыграет с Черногорией, а Молдова со Словакией.

Теймур Максутов

WhatsApp

204

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Футбол Азербайджана

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены