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Бельгийскую принцессу арестовали в Лондоне за поддержку экоактивистов

Сегодня в 11:20 ~ 1 минута на чтение 252
Бельгийскую принцессу арестовали в Лондоне за поддержку экоактивистов

В Лондоне полицейские арестовали бельгийскую принцессу Эсмеральду, участвовавшую в сидячей забастовке экоактивистов на Трафальгарской площади, сообщает The Telegraph.

По данным издания, 63-летнюю принцессу сопроводили в полицейский фургон, где она провела пять часов.

Позже ее отпустили без предъявления обвинений. Как сообщает Inpendent, начиная с понедельника британская полиция арестовала 1300 человек, принимавших участие в протестах против изменений климата.

Экодвижение Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») организует по всему миру демонстрации с призывами к более активной борьбе с глобальным потеплением. Согласно сайту движения, его цель состоит в привлечении внимания общества к проблемам экологии.

А.А.

 

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