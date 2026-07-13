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Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между медиа Азербайджана и Узбекистана - ФОТО

First News Media18:05 - Сегодня
Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между медиа Азербайджана и Узбекистана - ФОТО

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев 13 июля в рамках IV Шушинского глобального медиафорума встретился с директором Центра производства контента для средств массовой информации при Администрации Президента Республики Узбекистан Кобулжоном Ахмедовым, первым заместителем заведующего отделом коммуникаций Администрации Президента Республики Узбекистан Акрамжоном Фозиловым, заведующим отделом Администрации Президента Республики Узбекистан Дильшодом Саиджановым и заведующим отделом Центра производства контента для средств массовой информации при Администрации Президента Республики Узбекистан Тохиром Умаровым.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече подчеркивалось, что отношения между Азербайджаном и Узбекистаном носят характер стратегического партнерства. В этой связи отмечалось, что искренние и основанные на доверии отношения, существующие между президентами двух стран, играют важную роль в развитии связей.

Стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в сферах информации и медиа. Отмечалось, что проведение в обеих странах медиафорумов, а также форумов неправительственных организаций способствует дальнейшему расширению взаимных связей. Также с удовлетворением подчеркивалось осуществление совместных грантовых проектов для неправительственных организаций Азербайджана и Узбекистана.

На встрече были обсуждены вопросы подготовки и обмена совместным медиаконтентом, расширения сотрудничества между медиа Азербайджана и Узбекистана, а также налаживания прямых связей между блогерами. Наряду с этим отмечалась важность реализации совместных проектов, которые будут служить пропаганде нашей общей истории, культуры, традиций и духовных ценностей на международной арене.

Узбекская делегация высоко оценила значение IV Шушинского глобального медиафорума и передала свои поздравления по случаю успешной организации мероприятия. Гости с особым удовлетворением отметили, что Президент Ильхам Алиев в рамках форума выстроил прямой диалог с журналистами и открыто ответил на многочисленные вопросы представителей медиа. Они также высоко оценили важные послания главы нашего государства относительно развития узбекско-азербайджанских отношений.

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