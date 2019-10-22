Центр красоты и здоровья GAZELLI HOUSE вновь открыл свои двери для гостей и жителей Баку – ФОТО

В большом городе всегда ощущаешь, как стремительно летит время - непрерывным потоком движутся машины, все время куда-то спешат люди, день за днем проносится жизнь.

Увы, взамен за все блага цивилизации мегаполис нередко забирает у нас самое дорогое - здоровье. Современный горожанин страдает от постоянных стрессов, неблагоприятной экологии, малоподвижного образа жизни.

GAZELLI HOUSE на театральной площади в Баку – вот куда необходимо направиться! Переступив порог этого волшебного дома, встречаешься с уникальным дизайном, комфортом и положительной аурой заведения.

18 октября Центр красоты и здоровья GAZELLI HOUSE вновь открыл свои двери для гостей и жителей города! В мероприятии приняли участие многие медийные личности. В центре общей площадью 5000 кв. метров, была проведена экскурсия для гостей.

Знакомство с центром начинается с магазина GAZELLI SHOP. В торговом зале можно ознакомиться с новинками национальной косметической продукции компании Gazelli Group: крема, маски, лосьоны, шампуни и многое другое. Здесь непременно хочется приобрести что-либо для себя и, возможно, для всей семьи. А в магазине подарков SOROKA всегда найдется что-то оригинальное.

Путешествие в мир Gazelli продолжается попаданием в GAZELLI WELLNESS CLUB. Сегодня во всем мире профилактическая медицина набирает обороты. Теперь не нужно дожидаться отпуска, чтобы поехать за здоровьем в санаторий. Здесь созданы все условия, чтобы заранее позаботиться об этом. В лаборатории LABEXPRESS вам проведут полный комплекс анализов для раннего выявления заболеваний, тесты на стрессоустойчивость, пищевую совместимость, генетический анализ и многое другое. Ранняя диагностика, борьба с лишним весом, правильное питание и образ жизни – залог предупреждения многих хронических возрастных болезней.

В отделении эстетической медицины работа построена на одном из наиболее перспективных направлений в косметологии на сегодняшний день – это применение аппаратных методик наряду с оригинальными программами. Косметологи в центре способны решить любые проблемы: от юношеских до возрастных.

THE GYMNASIUM - современный фитнес-клуб с энергичной профессиональной командой и оборудованием бренда Life Fitness – самым лучшим в Европе. RE-FORMA STUDIO – это пилатес, калланетика, танцы и хорошее настроение.

В зоне красоты женский салон Z. BAYDAR LAB, мужской салон 40BERBER, визаж RUKHA - все это составляющие грамотного и уважительного отношения к своей внешности и здоровью.

Уютное GAZELLI CAFE предлагает аппетитные блюда и обеспечивает приятную атмосферу. Здесь рады и влюбленным и уже семейным парам, деловым партнерам и одиноким сердцам, студентам и пенсионерам.

В атриуме центра доминантой стала настоящая библиотека, составленная из разнообразных книг на стеллажах. Место, где можно насладиться духовной пищей. В ожидании погружения в волшебный мир процедур в Wellness Club и получая удовольствие от чашечки ароматного чайного напитка производства Gazelli, гости имеют возможность погрузиться в чтение книг самой разной стилистики.

В Центре GAZELLI HOUSE в уютной, гостеприимной атмосфере работает команда профессионалов-единомышленников, неравнодушных к своей работе, искренне уважающих клиентов. И все это для того, чтобы видеть улыбки своих клиентов, вновь и вновь наполняя их жизнь здоровьем и красотой!

Время в GAZELLI HOUSE - это время для себя!

Адрес: ул. Низами, 93 (напротив Театра юного зрителя)

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