Число заразившихся коронавирусом превысило 6 тысяч человек

Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132, количество заразившихся коронавирусом составило 5974 человек.

С учетом подтвержденных случаев заболеваний в других странах мира, общее количество заразившихся людей составляет 6052, сообщает РИА Новости со ссылкой на South China Morning Post. Согласно сообщениям местных властей, большинство умерших пациентов были старше 60 лет и имели ранее существовавшие заболевания.

Издание отмечает, что количество заразившихся новым коронавирусом больше чем, количество заболевших в Китае атипичной пневмонией в 2002—2003 году. Тогда, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заразилось 5327 человек, погибло — 349 человек.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус обсудил в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, как защитить от болезни китайцев и граждан других государств, остающихся в изолированных городах. Он сообщил, что направит международных экспертов в Китай, чтобы быстрее реагировать на изменения, связанные со вспышкой вируса.

РИА Новости