Диана Гаджиева: Я начала заниматься артовым самовыражением… - АУДИО

Группа Dihaj выпустила новый EP «Skins» (Powdery Motion Soundtracks), включающий в себя три композиции «Underworld», «Innosence of Inner Sense», «Natural Selection» и размещённый только на американском музыкальном ресурсе Bandcamp.

«В этом году я начала заниматься артовым самовыражением. Стала резидентом Yarat Contemporary Art Space и отработала 2 выставки в ходе резиденции, что в итоге вдохновило меня на создание нового EP SKINS (Powdery Motion Soundtracks), в котором собраны саундтреки к арт-работам не только моим, но и других художников. Все началось с музыкального сопровождения к работе «Innosence of inner Sense» талантливой и многогранной Назрин Мамедовой.

Затем это продолжилось саундтреком к видеомэппингу Dim Baidachnyi и Дмитрий Вусатый, чья работа была представлена в рамках фестиваля Kyiv Lights Festival в воротах речного вокзала украинской столицы.

А «Natural Selection» является музыкальным рядом к моей собственной работе в рамках выставки Forget What You Know, See Who I Am, организованной ARTIM Project Space в рамках самой Artist in Residency by Yarat Centre. В этой работе я констатировала факты любого насилия, с которым сталкивалась в ходе общения и сближения с разными людьми на моем пути. От домашнего насилия до гендерного унижения», - рассказала солистка группы Dihaj Диана Гаджиева.

