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Джастин Бибер пытается продать дом через Instagram

Сегодня в 13:10 ~ 1 минута на чтение 261
Джастин Бибер пытается продать дом через Instagram

Как сообщает OBSERVER, несколько дней назад Джастин Бибер начал публиковать в своем Instagram фотографии своего нынешнего особняка и упомянул под одним из изображений о желании его продать.

Певец даже поинтересовался, интересно ли это кому-то из его подписчиков. А под последним постом он и вовсе объявил, что продает дом вместе со своей мебелью и ждет интересных предложений.

Напоминаем, что Бибер и его супруга Хейли Болдуин переехали в особняк с площадью 570 кв.м. в начале 2019 года. Новая недвижимость в Беверли-Хиллз обошлась молодоженам в $8,5 млн. Пять спален, семь ванных комнат, отделанные мрамором камины, бар, винный погреб, полы из белого дуба – роскошный особняк был построен в 1932 году и отреставрирован предыдущими владельцами.

И.Н, Г.Р.

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