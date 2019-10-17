Эксперт о сильных месседжах и новых инициативах Тюркского cовета

Азербайджан успешно принял еще одно важное международное мероприятие - 7-й саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, внося важный вклад в развитие сотрудничества между тюркоязычными странами.

Саммит был приурочен к 10-й годовщине подписания Нахчыванского соглашения о создании Тюркского совета. Впервые в работе саммита участвовал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, подписавший 14 сентября закон о ратификации Нахчыванского соглашения. Для участия в саммите в Баку прибыли первый президент Казахстана, почетный председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултан Назарбаев, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, страна которого имеет статус наблюдателя в организации. Туркменистан пока принимает участие в мероприятиях организации в качестве почетного гостя, но, как сказал на Бакинском саммите генсек Тюркского совета Багдад Амреев, с туркменским руководством уже достигнуто понимание по вопросу получения страной статуса наблюдателя в организации.

В целом, VII саммит Тюркского совета войдет в историю как знаменательное событие. На нем было принято официальное решение по вступлению Узбекистана в состав организации, а также подписан ряд документов, в частности, по деятельности европейского офиса Тюркского совета в столице одной из европейских стран – Будапеште, что свидетельствует о важности и растущей роли этой структуры.

Своей оценкой работе саммита и озвученным на нем главами государств и правительств заявлениям и инициативам по укреплению альянса тюркоязычных государств поделился с 1news.az профессор Западно-Каспийского университета, политолог Фикрет Садыхов.

- Насколько символичным является проведение 10-летнего юбилея Тюркского совета именно в Баку в свете того, что учредительский саммит также состоялся в Азербайджане - в Нахчыване? Свидетельствует ли это об объединяющей роли Азербайджана в развитии общетюркского сотрудничества?

- Седьмой саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств показал, что лидеры тюркоязычных государств твердо намерены развивать уже установившийся формат и укреплять взаимоотношения в различных сферах.

Однозначно: роль Азербайджана здесь достаточно значима, потому что именно подписание 10 лет назад в Нахчыване соглашения придало импульс формированию нового альянса уже в свете видения новых проблем и вызовов, которые стоят перед человечеством, тюркским миром и многими регионами. Неслучайно на саммите в Баку затрагивались вопросы региональной безопасности. Потому что это тот аспект, который объединяет все тюркоязычные государства, с этим надо бороться сообща и выработать единую программу действий.

Поэтому, думаю, в этом аспекте стало очевидным, что тюркоязычные государства объединяют определенные ценности, которые связаны с реализацией приоритетов как в рамках мировой политики, так и регионального сотрудничества, а также многосторонних контактов в сферах экономики, туризма и политического взаимодействия.

- Как вы оцениваете расширение географии Тюркского совета, в частности, вступление Узбекистана, а также проявление к нему интереса уже не только тюркоязычных, но и европейских государств, Венгрия, а также Кореи?

- Все это говорит о том, что альянс тюркоязычных государств уже утвердился как сформировавшийся формат, который имеет свои ценности и приоритеты, с которым считаются многие мировые державы и мировые лидеры.

Узбекистан – тюркоязычная страна, она должна была присоединиться к этому Совету. Это, конечно, укрепляет и дополнительно расширяет возможности организации. Тем более что Узбекистан заинтересован в экономическом взаимодействии, транспортно-логичестической сфере, доставке своих природных ресурсов за пределы региона – на европейский континент.

А что касается Венгрии, то это достаточно знаменательный факт, который свидетельствует о том, что к этому альянсу уже присоединяются или планируют присоединиться в будущем возможно и другие государства, не входящие в тюркскую географию.

Это в первую очередь выгодно и самой Венгрии, которая будет иметь определенные преференции от сотрудничества с тюркоязычными государствами. Но и тюркский мир будет иметь выход на европейское пространство, а это - активное сотрудничество и с другими европейскими странами, большее взаимодействие в политической, экономической сферах, расширение контактов в образовательной, гуманитарной сферах, туризме.

Это взаимовыгодный фактор, который, несомненно, усилит и обогатит альянс тюркоязычных государств.

То же самое касается и планов Республики Корея присоединиться к организации.

- Что страны могут сделать для еще большего усиления организации, повышения ее авторитета на мировом уровне? На саммите говорилось о получении ТС статуса наблюдателя в ГА ООН, ОИС. Насколько это реально, какие шаги надо для этого предпринять?

- Понятно, что между инициативой и реализацией подобного предложения есть определенная разница. Но к этому надо стремиться. Автоматически ничего не произойдет. Но я уверен, если наши страны приложат максимум усилий и объединят эти усилия в активном наступательном дипломатическом формате, то мы можем добиться придания Совету статуса наблюдателя в ООН. Такая практика существует в мировой политике. Это нормально и в принципе не вредит ценностям других государств, и не направлено против каких-то государств и организаций. Единственное, здесь надо приложить активные дипломатические усилия, и, думаю, если они будут последовательны и целенаправленны, то поставленная задача вполне реальна и может претвориться в жизнь.

- Нурсултан Назарбаев предложил разработать программу «Тюркское видение-2040». Какими вам видятся долгосрочные цели тюркоязычного сообщества и пути их достижения?

- Возможностей для дальнейшего развития организации много. Совет объединяет миллионы людей, здесь представлены политическая и интеллектуальная элита, и тюркское видение вполне вписывается в формат объединенного альянса, потому что чем теснее будут наши отношения, наше понимание тех проблем, которые существуют в мировой политике и международных отношениях, и путей их преодоления, тем эффективнее будут их результаты. Если мы совместно будем реализовывать эту программу, то она, естественно, будет взаимовыгодной и отвечать интересам всех входящих в организацию стран. Азербайджан, которому перешло председательство, сделает все возможное, чтобы придать этому более реалистичный характер.

Здесь важно отметить другое – некоторые страны, входящие в Тюркский совет имеют свое видение построения взаимоотношений с другими государствами, включая страны немусульманского мира. Это параллельное их видение этих приоритетов вовсе не должно сказываться на общей атмосфере взаимодействия и совместных усилиях по преодолению сложностей, решению проблем. Сегодня в наше очень неспокойное время геополитического, глобального противостояния это очень важно.

- Какой вывод следует сделать Армении и некоторым мусульманским государствам из месседжей Президента Ильхама Алиева о разрушении исламского наследия и исторической принадлежности Зангезура?

- Президент Ильхам Алиев воспользовался этой очень важной площадкой и осветил исторический аспект формирования Азербайджана в целом, его взаимоотношения с Арменией и совершенно справедливо отметил, что мусульманским, а тем более - тюркским, странам не к лицу формировать какие-то дружеские и партнерские отношения со страной, которая разрушает мусульманские святыни, глумится над мусульманскими ценностями, переименовывает мусульманские мечети и т.д. Они должны все время помнить об этом. Это - прямая угроза не только Азербайджану, но и другим тюркским государствам, это оскорбление нравственных ценностей, это удар по политическим ценностям. И Президент Ильхам Алиев напомнил об этом.

Армения, естественно, особой радости от укрепления альянса тюркоязычных государств не испытывает, но она должна делать выводы, понимать, что в конечном итоге наши дипломатические усилия приводят к единению тюркского мира. Это тот самый формат, который поддерживает Азербайджан в его усилиях по освобождению своих захваченных территорий и территориальную целостность Азербайджана.

Армения должна это знать и помнить. Это выступление было актуальным и своевременным напоминанием руководству Армении.

- Президент Турции на саммите обратил внимание на угрозы террора и необходимость поддержки тюркоязычными странами друг друга. В чем может быть выражена эта поддержка?

- Турецкий президент выступил с призывом поддержать Турцию в борьбе с терроризмом, в частности, военную операцию Турции на севере Сирии. Эрдогана понять можно, потому что это - та угроза, которая приводит к гибели мирного населения Турции.

Турецкая Республики вправе защищать свои границы, тем более что кроме нее самой никто этого делать не станет, да и не собирался. К сожалению, некоторые международные организации, ведущие державы демонстрируют полную созерцательность в этом отношении. Поэтому он совершенно справедливо призвал поддержать его в этом вопросе. Думаю, среди тюркских государств нет страны, которая бы резко выступала против действий Турции по обеспечению безопасности своих границ. Полагаю, он был услышан, и лидеры тюркоязычных государств, если даже во всеуслышание не подтверждали свою поддержку Турции, на саммите все же ощущалась полная солидарность с официальной Анкарой.

- Премьер-министр Венгрии заявил, что страна приложит усилия для сближения Тюркского совета с Евросоюзом. Что это может дать ТС и ЕС?

- Если в этом вопросе Венгрия окажет соответствующее содействие и приложит усилия для результативности, то это станет дополнительным фактором, который будет способствовать пониманию в Брюсселе важности взаимодействия с тюркоязычными государствами. Тот факт, что премьер Венгрии ставит данный вопрос и во всеуслышание заявляет об этом, говорит о том, что это будет отвечать взаимным интересам и тюркоязычных государств, и самой Венгрии, а также расширит сферу экономического и политического взаимодействия тюркского мира с Европой.

Такое заявление премьера Венгрии можно только приветствовать.

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А.С.