Эксперт ООН: Каждая капля воды в Азербайджане ценна - ФОТО 

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Международный эксперт по водным ресурсам и управлению окружающей средой, эксперт по воде Программы развития ООН, первый заместитель председателя египетского агентства по окружающей среде Ахмед Альсауд оценил международную и региональную проблему дефицита воды, включая текущую ситуацию в Азербайджане.

1news.az представляет вниманию читателей интервью с экспертом ООН.

- Сегодня во многих регионах мира наблюдается засуха. Как Вы считаете, это связано с глобальным изменением климата?

- Изменение климата стало реальностью. Мы все это ощущаем не только в Азербайджане, но и во многих странах мира, люди страдают от засухи и нехватки воды. Прогнозы воздействия изменения климата показывают, что сокращение водных ресурсов будет продолжаться. Поэтому страны должны разработать адаптационные планы для решения этой проблемы.

- Некоторые эксперты связывают текущую нехватку воды с развитием сельского хозяйства. Действительно ли это так?

- Если говорить о существующих проблемах с водой в Азербайджане, то здесь дело не только в сельском хозяйстве и ирригации. Проблема охватывает все области, где используется вода. Эта задача должна касаться всех. По причине изменения климата водных ресурсов не хватает. В то же время управление водными ресурсами должно совершенствоваться во всех областях, включая сельское хозяйство. Да, большая часть спроса на воду в Азербайджане приходится на долю сельского хозяйства. В данной сфере, которая является основным сектором водопользования, эффективная водная политика должна проводиться с использованием современных технологий и потери должны быть сведены к минимуму.

- Как Вы считаете, сокращение водных ресурсов носит временный характер или будет продолжаться еще долгие годы?

- Сложный вопрос, потому что это естественный и трудный процесс. Никто не может со 100% уверенностью предсказать, что произойдет в будущем. Планирование должно основываться на наихудшем сценарии. И следует принимать меры, не дожидаясь засухи. Необходимо учитывать, что засуха будет продолжаться и поэтому принимать соответствующие меры. В любом случае мы должны ценить каждую каплю воды и уменьшить ее потери во всех сферах.

- Каким Вы видите выход из данной ситуации? Что Вы можете предложить нам на основе египетского и международного опыта?

- Ответственность за выход из этой ситуации лежит на всех заинтересованных сторонах, вовлеченных в управление водными ресурсами. Я имею в виду не только государственные органы, но и Вас, меня и всех членов общества. Мы все должны разделить ответственность за предотвращение засухи. В этой ситуации у каждого из нас есть своя особая роль. Задача правительства заключается в осуществлении мер по сокращению потерь воды во всех секторах, разработке планов и реализации инвестиционных проектов для улучшения распределения воды в муниципальной сети, а также в ирригационных каналах. Правительство также должно поощрять использование современных ирригационных систем, повторного использования воды и других умных технологий экономии воды.

Кроме того, нужно задуматься и об экономических стимулах для эффективного использования воды, чтобы мы могли субсидировать фермеров, устанавливающих современные ирригационные системы. Что касается остальных членов общества, то мы обязаны найти выход из сложившейся ситуации с засухой путем рационального использования воды в нашей повседневной деятельности.

Обращаясь к людям, я хочу сказать - пожалуйста, не оставляйте кран открытым, если в доме есть утечка, устраните ее как можно скорее. Сообщите, если увидите утечку на улице. Каждая капля воды ценна.

- Как Вы думаете, подход к пользованию водой должен измениться?

- Да, разумеется. Старая практика использования воды должна поменяться, поскольку мир движется от периода изобилия к периоду нехватки воды. А это значит, что наше отношение к воде должно полностью измениться. Мы больше не сможем воспринимать воду как бесконечный источник. Нам нужно понимать, что ресурсы ограничены. Поэтому я призываю всех изменить свое поведение в отношении воды. Нужно начинать со школьников и объяснять им значимость бережного использования воды и включить это в учебные программы. Кроме того, мы должны использовать социальные сети для повышения осведомленности о важности водных ресурсов и водосбережения. Данные информационные кампании должны призывать к действиям, побуждать каждого из нас серьезно относиться к своим обязанностям и ответственно подходить к использованию воды, зная, что каждая капля драгоценна.

Тимур Рзаев

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