Это очень смешно: Дженнифер Энистон разыграла фанатов сериала «Друзья» - ВИДЕО

На днях звезда культового сериала «Друзья» Дженнифер Энистон стала гостьей программы Эллен Дедженерес, проходящей на съёмочной площадке студии Warner Bros.

Именно здесь на протяжении 10 лет Дж.Энистон снималась в роли Рэйчел Грин в сериале «Друзья», сделавшем ее всемирно известной актрисой – сегодня съемочная площадка культового проекта стала своеобразным музеем, который посещают туристы.

Посетила его и сама Дж.Энистон, спрятавшись за знаменитым диваном из кофейни Central Perk, и дожидаясь, когда на него сядут фанаты, в самый неподходящий момент выпрыгивала и пугала их – реакция фанатов на встречу с суперзвездой бесценна!

Как все это происходило, смотрите в нижеприведенном отрывке из шоу Эллен Дедженерес.

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Ф.В, Г.Р.