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Генерал Эльчин Ибрагимов: Каждая провокация армянских вооруженных подразделений будет жестко пресекаться

Сегодня в 22:00 ~ 2 минуты на чтение 112
Генерал Эльчин Ибрагимов: Каждая провокация армянских вооруженных подразделений будет жестко пресекаться

Руководитель Аппарата Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-майор Эльчин Ибрагимов в связи с обострением в последнее время Арменией ситуации на азербайджано – армянской границе дал интервью Armiya.az, которое 1news.az представляет без изменений.

- Эльчин муаллим, в последнее время наблюдается напряженность на линии соприкосновения с вооруженными силами Армении на государственной границе в Газахском направлении. Что Вы можете сказать по этому поводу?

- С первых чисел января оперативная обстановка в указанном направлении резко обострилась вследствие провокационных действий армянской стороны.

Так, 7 января, в результате грубого нарушения ре­жима прекращения огня со стороны армянских вооруженных под­разделений, снайперским выстрелом был убит пограничник срочной службы рядовой Фарзали Фарзалиев. Данный случай наглядно свидетельствует о намерениях армянской стороны всё больше нагнетать обстановку на линии соприкосновения. К сожалению, несмотря на нанесенный в ответ противнику урон в 5-6-кратном размере, каждый такой случай является для нас невосполнимой потерей.

- Какие цели преследует противник этими провокационными действиями?

- Понять логику противника, который после каждой такой попытки провокации несет тяжелые потери и, несмотря на это продолжает эти попытки, поверьте, достаточно сложно. В прошлом году армянские вооруженные подразделения неоднократно пытались продвинуть свои боевые позиции вперед в направлении линии государственной границы. Эти попытки были с нашей стороны вовремя пресечены, и в результате принятых упреждающих мер было достигнуто серьезное тактическое и, что еще более важно, стратегическое преимущество над противником, показателем чего является нынешнее расположение наших боевых позиций.

В результате ответных мер, выдвижение наших боевых позиций в нескольких особо важных участках до 2-х километров в направлении государственной границы позволило еще более увеличить безопасность близлежащих населенных пунктов и магистральных дорог, а также обезопасить условия несения службы личным составом.  Сегодня мы полностью контролируем несколько стратегических и жизненно важных объектов на сопредельной территории, таких как газопровод из Грузии в Армению и газокомпрессорная станция.

- Каковы Ваши прогнозы по поводу дальнейшего развития событий на линии соприкосновения?

- Однозначно могу заявить, что каждая провокация армянских вооруженных подразделений будет нами жестко пресекаться. Противник должен понять всю бесперспективность таких попыток и смириться с неизбежностью в каждом таком случае серьёзных боевых потерь среди своего личного состава. Хочу отметить, что вся ответственность за эскалацию напряженности в указанном направлении полностью ложится на армянскую сторону.

Тимур Рзаев

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