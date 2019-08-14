Госпогранслужба Азербайджана демонстрирует в Баку боевую технику

В Баку, в Национальном приморском парке около Площади флага сегодня проходит праздничное мероприятие «Государственная пограничная служба Азербайджана: вчера, сегодня, завтра», посвященное 100-летию ГПС.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе ГПС, посетители мероприятия смогут ознакомиться с боевой бронетехникой, вертолетами, беспилотными летательными аппаратами, пограничными сторожевыми судами, современным оружием и боеприпасами Госпогранслужбы.

Они также могут сфотографироваться на фоне этой боевой техники, попробовать блюда полевой кухни и пострелять в интерактивном тире.

В ходе праздничного мероприятия общественности будет предоставлена информация о развитии в последние годы Пограничной службы под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева и достигнутых успехах.

Молодежи и подросткам будет предоставлена подробная информация о государственных границах Азербайджанской Республики, истории Пограничной службы, военной и боевой технике, вооружении пограничной службы.

В рамках мероприятия образцовый военный оркестр Государственной пограничной службы, танцевальный ансамбль и вокально-инструментальная группа «НУР» выступят с большой концертной программой.

Вход на мероприятие, которое началось в 9:00 и продлится до 14:00, свободный.

Тимур Рзаев, Э.Т.