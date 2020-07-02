Ильхам Алиев: Изменения в Конституцию РФ внесут большой вклад в дальнейшее развитие России

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2 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Президенту России Владимиру Путину.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Пресс-службу Президента Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с тем, что подавляющее большинство граждан России проголосовало за изменения в Конституцию.

Глава государства расценил это важное событие в общественно-политической жизни России как очередное проявление поддержки, оказываемой гражданами страны политике, проводимой Президентом Владимиром Путиным.

Президент Азербайджана выразил уверенность в том, что изменения в Конституцию внесут большой вклад в дальнейшее развитие Российской Федерации, ее процветание, дальнейшее укрепление общественно-политической стабильности в стране.

Президент Владимир Путин выразил признательность главе государства за оказанное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией.

С.Агаева