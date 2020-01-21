Как в боевике: В Азербайджане преградили путь машине и расстреляли ее пассажира

В городе Мингячевир произошел вооруженный инцидент.

Как сообщил 1news.az старший прокурор пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Кянан Зейналов, в понедельник, 20 января, Зияд Мирзоев (1995 года рождения) получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу.

«Сразу после получения информации об этом сотрудники полиции и прокуратуры осмотрели место происшествия.

Установлено, что Эльсевяр Гулиев (1996 года рождения) 20 января около 18:00, двигаясь по дороге в городе Мингячевир на машине марки Hyundai Sonata, преградил путь автомобилю марки ВАЗ-2107, после чего, выйдя из салона, выстрелом из огнестрельного оружия тяжело ранил пассажира «Жигули» Зияда Мирзоева, с которым у него был личный конфликт.

По факту прокуратура города Мингячевир возбудила уголовное дело по статье 29, 120.1 («Покушение на убийство») Уголовного кодекса АР, назначены соответствующие экспертизы, проводятся различные оперативные мероприятия.

По горячим следам Эльсевяр Гулиев задержан в качестве подозреваемого и допрошен в присутствии адвоката», - подчеркнул К.Зейналов.

Следствие по делу продолжается.

Тимур Рзаев

На фото – старший прокурор Кянан Зейналов