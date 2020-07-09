Кто он - новый замминистра обороны Азербайджана? - ДОСЬЕ

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Генерал-лейтенант Низам Османов назначен временно исполняющим обязанности заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению – начальника Главного управления материально-технического обеспечения.

Информацию об этом в четверг, 9 июля, распространила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

До этого назначения Низам Османов занимал должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана, начальника Главного управления боевой подготовки и военного образования.

Отметим, что генерал-лейтенант Низам Османов с 2004-го по 2013 год служил в должности командира I армейского корпуса.

В январе 2015 года он был назначен на должность начальника Главного управления в Министерстве обороны.

Назим Османов на новой должности сменит генерал-лейтенанта Фуада Мамедова, освобожденного от этой должности Распоряжением Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Приказом министра обороны генерал-лейтенант Ф.Мамедов назначен на соответствующую должность в министерстве.

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С.Агаева