Мазахир Панахов об уменьшении количества жалоб

Мы станем свидетелями уменьшения количества жалоб на досрочных парламентских выборах, назначенных на 9 февраля в Азербайджане.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил журналистам председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он напомнил, что количество жалоб на муниципальных выборах значительно сократилось по сравнению с предыдущими выборами.

«Считаю, что мы станем свидетелями этого и в связи с парламентскими выборами. До сих пор в ЦИК поступило 32 обращения. Все это было достигнуто за счет проведенных мероприятий и просветительской работы. В результате все стороны знают о своих правах и поэтому уменьшается количество жалоб», - сказал он.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о роспуске Милли Меджлиса.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

А.А.