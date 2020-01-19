Мехрибан Алиева: C уважением чту светлую память невинных жертв трагедии 20 Января

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила на своей официальной странице в Instagram публикацию в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января.
«20 января 1990 года вошло в историю Азербайджана как один из самых трагических дней. 30 лет назад отважные сыновья и дочери нашего народа, пожертвовав своей жизнью во имя свободы и независимости Родины, стали шехидами. В День всенародной скорби с уважением чту светлую память невинных жертв трагедии 20 Января. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов», - говорится в публикации.
1news.az
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20 yanvar 1990-cı il Azərbaycanın tarixinə ən faciəli günlərdən biri kimi daxil olub. 30 il bundan əvvəl xalqımızın qəhrəman oğul və qızları azadlıq və Vətənimizin istiqlaliyyəti uğrunda canlarından keçərək şəhidlik zirvəsinə ucalmışlar. Ümumxalq Hüzn Günündə 20 Yanvar faciəsinin günahsız qurbanlarının əziz xatirəsini ehtiramla yad edir, bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. 20 января 1990 года вошло в историю Азербайджана как один из самых трагических дней. 30 лет назад отважные сыновья и дочери нашего народа, пожертвовав своей жизнью во имя свободы и независимости Родины, стали шехидами. В День всенародной скорби с уважением чту светлую память невинных жертв трагедии 20 Января. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов.