Мехрибан Алиева поздравила Михаила Гусмана с юбилеем

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила первого заместителя генерального директора ИТАР-ТАСС Михаила Гусмана с юбилеем.

«Сегодня исполняется 70 лет первому заместителю генерального директора ИТАР-ТАСС Михаилу Соломоновичу Гусману.

Благодаря многогранному таланту, неиссякаемой энергии, неустанному труду и стремлению к новым творческим вершинам Михаилу Соломоновичу через годы удалось пронести молодость души, сохранить оптимизм и неизменную доброжелательность. Как истинный патриот своей Родины он внес большой вклад в укрепление дружественных отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Искренне поздравляю Михаила Соломоновича Гусмана с юбилеем, желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия ему и его замечательной семье», - говорится в поздравлении.

1news.az