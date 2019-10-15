Милан Обрадович: «Антона Кривацюка в первом тайме освистывали трибуны, и ему это мешало играть»

Главный тренер молодежной (U-21) сборной Азербайджана по футболу принял участие на пресс-конференции после поражения от Швейцарии (0:1) в рамках отбора на Евро-2021 года.

«Думаю, что мы реализовали то, что и планировали, - приводит 1news.az слова сербского специалиста, - Нам надо еще много работать, чтобы достичь того уровня, чтобы добиваться хорошего результата в таких матчах и забивать гол. Во втором тайме мы играли лучше. Играли с головой, и не пускали швейцарцев играть в свой футбол. Я остался доволен игроками, как они играли. Считаю, что они сделали еще один шаг и подняли планку ожиданий еще выше. Только так можно развиваться. Швейцария - сильная команда.

Турал Байрамлы не играл по футбольным причинам. Что касается разговоров о том, что у меня с ним конфликт, и я даже срезал его премию после матча со словаками, то даже не знаю, что сказать на этот счет. Эта информация не верная. У нас не было с ним никаких проблем. Для меня вполне нормально, когда после проигрыша футболисты говорят. Мне интересно их мнение. Если бы у меня был бы инцидент с кем-то, то его бы и не было на последних играх.

Сабухи Абдуллазаде был приглашен из-за того, что Гаджиага Гаджилы пропускал игру против Франции из-за дисквалификации. Поэтому мне нужен был опорник. А Сабухи хорошо играет в клубе. Плюс он почувствовал, что такое игры высокого уровня.

Антон Кривацюк сыграл хорошо и сегодня, и с Францией. Думаю, ему немного помешало то, что ему в первом тайме его освистывали трибуны. Не знаю, почему и зачем. Но это сборная, и все мы играем во имя одной цели. Ему было очень неприятно столкнуться с таким.

Считаю, что мы смогли сделать шаг вперед за последние матчи. Мы отодвинули игру от своих ворот, прессингуем соперников, пытаемся играть на их половине поля. Мы стараемся выжать больше от футболистов. Мы часто общаемся с игроками, чтобы они почувствовали, что могут играть в футбол. И самое важное, что игроки остались недовольны проигрышем. Так как они должны понимать, что способны на большее.

Хотел бы поблагодарить фанатов за поддержку. Было очень приятно видеть такую поддержку. Они были нашим 12-ым игроком. Они придали сил и уверенности нашим игрокам», - заключил он.

Теймур Максутов