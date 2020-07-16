Минобороны Азербайджана: В банке крови имеется резерв всех групп крови

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«В последние дни в социальных сетях создаются фальшивые профили, которые распространяют информацию о необходимости в крови разных групп якобы с целью оказания помощи раненым.

Мы сообщаем, что распространяемые сведения не отражают действительности, а ложные, распространяются целенаправленно и носят провокационный характер», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

«Начальник Гянджинского военного госпиталя, полковник-лейтенант медицинской службы Гусейн Гачаев отметил, что Гянджинский военный госпиталь располагает резервом всех групп крови в своем банке крови.

Он сказал, что в настоящее время у нас нет никаких проблем с кровью», - отметили в Минобороны Азербайджана.

С.Агаева