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Минобороны Азербайджана: В банке крови имеется резерв всех групп крови

16 Июля, 2020 в 14:25 ~ 1 минута на чтение 291
Минобороны Азербайджана: В банке крови имеется резерв всех групп крови

«В последние дни в социальных сетях создаются фальшивые профили, которые распространяют информацию о необходимости в крови разных групп якобы с целью оказания помощи раненым.

Мы сообщаем, что распространяемые сведения не отражают действительности, а ложные, распространяются целенаправленно и носят провокационный характер», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

«Начальник Гянджинского военного госпиталя, полковник-лейтенант медицинской службы Гусейн Гачаев отметил, что Гянджинский военный госпиталь располагает резервом всех групп крови в своем банке крови.

Он сказал, что в настоящее время у нас нет никаких проблем с кровью», - отметили в Минобороны Азербайджана.

С.Агаева

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