«Нам нужно истребить их всех!»: На Абшероне собак расстреливают на глазах у детей – ФОТОФАКТ - ВИДЕО

«Помогите нам наказать этих гадких убийц! Помогите искоренить эту жестокость, которая является плодом безнаказанности!..»

С таким отчаянным призывом обратился к общественности известный зоозащитник Фарид Мансуров, по словам которого, в поселке Гобу (расположен в Абшеронском районе Азербайджана, недалеко от Локбатана – прим. авт.) на глазах у малолетних детей была жестоко убита собака.

«Эта несчастная собака была олицетворением доброты и никого не трогала, но для проявления неконтролируемой жестокости у некоторых особей рода человеческого причины не нужны!!! Свидетелями этого зверства стали две девушки из приюта @doghousebaku. Одна из девушек по имени Нигяр Бабаева побежала в сторону собаки, чтобы прикрыть её собой, и пуля срикошетила прямо около нее.

Мы будем добиваться уголовного наказания для этого мелкого чиновника, сотворившего этот ужас. Этим подонком была создана реальная опасность жизни Нигяр Бабаевой», - написал Ф.Мансуров в соцсети Facebook.

Случай, естественно, вопиющий. Подобную жестокость, убийство на глазах у детей никак и ничем нельзя оправдать. 1news.az обратился к самому Фариду Мансурову с просьбой рассказать подробности произошедшего.

Зоозащитник рассказал нам, что девушки из приюта @doghousebaku – Нигяр Бабаева и Нигяр Гулиева – кормили собак в Гобу.

«Рядом стояли дети, поодаль – взрослые. Все было в порядке. Вдруг неожиданно приехали работники поселкового совета Гобу, и некто Байрам (позже сказали, что он зампредседателя поселкового совета) застрелил белую собаку.

Детям и слабонервным людям смотреть видео не рекомендуется

Нигяр Бабаева пыталась защитить животное, но Байрам выстрелил, и пуля срикошетила совсем близко от нее.

Остальные собаки разбежались. Окровавленный труп белой собаки увезли работники поселкового совета… Это побоище было устроено прямо на глазах у детей, представляете, какую психологическую травму они получили?

Зоозащитницы, естественно, возмутились, позвонили в 102. Полиция приехала быстро, приехал и председатель поселкового совета, некий Вугар. Он заявил, что им поручено очистить Гобу от бродячих собак, истребить их всех… Что это за жестокость такая – убивать собак на глазах у детей?! Мы намерены идти до конца и наказать виновных, уже ведем переговоры с адвокатом», - подчеркнул Ф.Мансуров.

В свою очередь, в Управлении полиции Абшеронского района АР 1news.az заявили, что по жалобе зоозащитников ведется разбирательство, назначен дознаватель. «Жалоба рассматривается объективно. Согласно законодательству в случае доказательства вины подозреваемого в убийстве собаки ему грозит штраф в размере 500 манатов за жестокое обращение с животными. Также мы проверяем законность владения огнестрельным оружием, из которого застрелили собаку», - подчеркнули в управлении.

Нам хочется верить, что справедливость восторжествует, и тот, кто убил беззащитное животное, будет наказан – хотя бы штрафом, если у нас нет более жесткого наказания за это. Но сколько подобных случаев происходит в Баку тогда, когда рядом нет зоозащитников и вообще неравнодушных людей, сколько собак гибнет?! Почему некоторые двуногие мрази – по-другому их не назовешь - приучают наших детей к тому, что убивать собак - это в порядке вещей? Как потом эти расстрелы отразятся на детской психике? Вопросы... И 500 манатов штрафа явно не дадут на них ответ.

Тимур Рзаев

Читайте по теме:

Зоозащитник Фарид Мансуров встретился с Лейлой Алиевой – ФОТО

Зоозащитник Фарид Мансуров: «У Лейлы ханум доброе сердце и она хочет помочь»

Фарид Мансуров о визите Лейлы Алиевой: «Это исторический день в истории зоозащиты Азербайджана» - ФОТО

Хорошая новость: PASHA Holidays помогла приюту для бездомных животных - ФОТО

Заколдованный круг: О том, почему «Собачий ящик» отлавливает даже привитых собак, а улицы все еще полны дворняжками… - ФОТО

Фарид Мансуров, добившийся наказания мучителя дикой лисы, поблагодарил Минэкологии

Фарид Мансуров: Наш приют для животных нуждается в помощи - ФОТО – ВИДЕО

Фарид Мансуров о суде с ИВ Хазарского района: «Мы победили! Справедливость восторжествовала!»