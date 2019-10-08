Новый премьер Азербайджана начал кадровые перестановки - ОБНОВЛЕНО

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжения в связи с новыми назначениями на должности руководителя управления делами Кабинета министров и помощника премьер-министра.

Хикмет Халилов назначен руководителем управления делами Кабинета министров, Алескер Алескеров - помощником премьер-министра.

АПА

09:48

Новоназначенный премьер-министр Азербайджана Али Асадов начал кадровые перестановки в Кабинете министров.

По полученным Report сведениям, соответствующим приказом А.Асадова от занимаемых должностей были освобождены руководитель управления делами кабмина Адиль Ахмедов, помощники премьер-министра Тофиг Сарыджалински и Натиг Азизов.

На эти должности еще не произведено назначений.

Напомним, что Али Асадов был назначен премьер-министром Азербайджана распоряжением президента Ильхама Алиева от 8 октября.

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