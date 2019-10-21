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Откройте для себя возможности новых телефонов iPhone с Azercell!

Сегодня в 11:32 ~ 2 минуты на чтение 211
Откройте для себя возможности новых телефонов iPhone с Azercell!

ООО Azercell Telekom предоставляет бесплатную  6-месячную подписку на Безлимитный интернет-пакет абонентам, приобретающим iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone Pro Max.

ООО Azercell Telekom - эксклюзивный телеком-партнер Apple в стране - в очередной раз запускает новую кампанию для любителей бренда iPhone. Провайдер цифровых решений и ведущий мобильный оператор страны Azercell предоставляет своим абонентам уникальную возможность воспользоваться передовыми технологиями и простотой в использовании новых моделей iPhone. Так, с 18 октября каждому абоненту, приобретающему телефоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone Pro Max в магазинах Azercell Эксклюзив, в течение последующих 6 месяцев будет предоставлен в подарок Безлимитный интернет-пакет.

Самые последние новшества цифрового мира доступней с Azercell!

Получить дополнительную информацию можно, перейдя по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/devices/newiphone

Для получения более подробной информации можно обратиться по адресу news@mcs.az

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана - ООО Azercell Telekom -  было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране - 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения - 99,8%.  Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного Интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7,  Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, мобильный абонентский сервис, онлайн-обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись ASAN İmza и т.д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 районов страны, включая Баку и Абшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G  Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов Investors in People.

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